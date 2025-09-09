Certificazioni FIMI 2025: ex talent in crisi. Resistono soltanto i big già affermati

Nel 2025, fino alla settimana 35, le certificazioni FIMI raccontano un dominio sempre più urban: in alto svettano Marracash, Sfera Ebbasta, Geolier, Lazza e i Pinguini Tattici Nucleari. È la fotografia di un mercato che premia rap, trap e pop di massa, mentre i talent show arrancano.

Dentro questa classifica, infatti, spicca un’assenza che pesa: tra gli artisti nati da Amici o X Factor, l’unica presenza nella Top30 è Annalisa, 30ª con tre Platino e un Oro. Per il resto, chi arriva dai talent si gioca molto più in basso, lontano dalle posizioni che contano.

Certificazioni FIMI 2025: il quadro (fino alla settimana 35)

Tra gli ex talent che hanno certificato nel 2025, i segnali più chiari arrivano da chi ha già un percorso solido: Annalisa guida il gruppo con 3 Platino e 1 Oro; bene anche The Kolors (1 Platino + 1 Oro) e Angelina Mango (1 Platino). A ruota, singoli risultati che tengono la rotta: Francesca Michielin (1 Platino), Alessandra Amoroso (2 Oro), Elodie (2 Oro), Gaia (1 Oro), Irama (1 Oro), Noemi (1 Oro), Sarah Toscano (1 Oro).

Nelle classifiche aggiornate all’8 settembre 2025 (settimana 36), FIMI ha segnalato un nuovo riconoscimento per Gaia, che conquista il Platino con Chiamo Io Chiami Tu. Un risultato che conferma come, anche quest’anno, a muovere le certificazioni siano sempre i nomi già noti.

Va ricordato invece che Damiano David – 139° nel 2025 con due dischi d’oro – non rientra tra gli ex talent considerati: la sua partecipazione al programma avvenne con i Måneskin, non da solista.

Il rovescio della medaglia è altrettanto netto: le ultime due classi di Amici non hanno tradotto la lunga esposizione televisiva in certificazioni. Instore, playlisting, spinta social: non è bastato. I tempi sono cambiati. E la situazione non migliora se guardiamo i numeri di X Factor.

Nel lungo periodo, la fotografia si ribalta e spiega molte cose: nella Top100 cumulativa degli artisti più certificati (2009–oggi) resistono nomi nati proprio nei talent – Marco Mengoni (19ª posizione storica), Alessandra Amoroso (36ª), Irama (37ª), Annalisa (38ª), Måneskin (39ª), Elodie (51ª), Sangiovanni (80ª), Francesca Michielin (99ª). Una presenza pesante nella storia recente della musica italiana che, però, nel 2025 si manifesta con un’intensità più selettiva.

Conclusione

Arrivati alla settimana 35, il filo si ricompone: gli artisti dei talent show che oggi certificano con costanza sono, in larga parte, quelli che hanno lasciato i programmi da molti anni – spesso dieci o più. La “spinta” del talent si è esaurita da tempo: è stata un punto di partenza, non il motivo dei risultati attuali. Questi arrivano da ciò che è venuto dopo: scrittura, identità, collaborazioni, palchi, un catalogo costruito singolo dopo singolo. È lì che, oggi, si fanno le certificazioni.

Fonte dati: database ufficiale FIMI – “Scopri gli artisti più certificati negli anni” – www.fimi.it