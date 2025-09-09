9 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
9 Settembre 2025

Certificazioni FIMI 2025: ex talent in crisi. Resistono soltanto i big già affermati

Dal dominio rap ai pochi ex talent ancora in classifica: i dati delle certificazioni FIMI 2025 fino alla settimana 35.

News di Oriana Meo
Certificazioni FIMI 2025 talent show fino alla settimana 35
Condividi su:

Nel 2025, fino alla settimana 35, le certificazioni FIMI raccontano un dominio sempre più urban: in alto svettano Marracash, Sfera Ebbasta, Geolier, Lazza e i Pinguini Tattici Nucleari. È la fotografia di un mercato che premia rap, trap e pop di massa, mentre i talent show arrancano.

Dentro questa classifica, infatti, spicca un’assenza che pesa: tra gli artisti nati da Amici o X Factor, l’unica presenza nella Top30 è Annalisa, 30ª con tre Platino e un Oro. Per il resto, chi arriva dai talent si gioca molto più in basso, lontano dalle posizioni che contano.

Certificazioni FIMI 2025: il quadro (fino alla settimana 35)

Tra gli ex talent che hanno certificato nel 2025, i segnali più chiari arrivano da chi ha già un percorso solido: Annalisa guida il gruppo con 3 Platino e 1 Oro; bene anche The Kolors (1 Platino + 1 Oro) e Angelina Mango (1 Platino). A ruota, singoli risultati che tengono la rotta: Francesca Michielin (1 Platino), Alessandra Amoroso (2 Oro), Elodie (2 Oro), Gaia (1 Oro), Irama (1 Oro), Noemi (1 Oro), Sarah Toscano (1 Oro).

Nelle classifiche aggiornate all’8 settembre 2025 (settimana 36), FIMI ha segnalato un nuovo riconoscimento per Gaia, che conquista il Platino con Chiamo Io Chiami Tu. Un risultato che conferma come, anche quest’anno, a muovere le certificazioni siano sempre i nomi già noti.

Va ricordato invece che Damiano David – 139° nel 2025 con due dischi d’oro – non rientra tra gli ex talent considerati: la sua partecipazione al programma avvenne con i Måneskin, non da solista.

Il rovescio della medaglia è altrettanto netto: le ultime due classi di Amici non hanno tradotto la lunga esposizione televisiva in certificazioni. Instore, playlisting, spinta social: non è bastato. I tempi sono cambiati. E la situazione non migliora se guardiamo i numeri di X Factor.

Amici 24: vendite al minimo storico. La crisi di un format, quello del talent, che necessità di uno scossone

Nel lungo periodo, la fotografia si ribalta e spiega molte cose: nella Top100 cumulativa degli artisti più certificati (2009–oggi) resistono nomi nati proprio nei talent – Marco Mengoni (19ª posizione storica), Alessandra Amoroso (36ª), Irama (37ª), Annalisa (38ª), Måneskin (39ª), Elodie (51ª), Sangiovanni (80ª), Francesca Michielin (99ª). Una presenza pesante nella storia recente della musica italiana che, però, nel 2025 si manifesta con un’intensità più selettiva.

Conclusione

Arrivati alla settimana 35, il filo si ricompone: gli artisti dei talent show che oggi certificano con costanza sono, in larga parte, quelli che hanno lasciato i programmi da molti anni – spesso dieci o più. La “spinta” del talent si è esaurita da tempo: è stata un punto di partenza, non il motivo dei risultati attuali. Questi arrivano da ciò che è venuto dopo: scrittura, identità, collaborazioni, palchi, un catalogo costruito singolo dopo singolo. È lì che, oggi, si fanno le certificazioni.

Fonte dati: database ufficiale FIMI – “Scopri gli artisti più certificati negli anni”www.fimi.it

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 1

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Collage dei nomi in gara a Sanremo 2026 secondo All Music Italia: Fedez, Marco Masini, California e altre sorprese 2

Sanremo 2026, i rumors di All Music Italia sui big: da Fedez con Marco Masini al (ri)debutto di California
New Music Friday 5 settembre 2025, le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani 3

Pagelle nuovi singoli 5 settembre 2025: Annalisa e Mengoni da applausi, Tiziano Ferro torna molto bene e Vale Lambo...
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 4

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Sal Da Vinci live in Piazza del Plebiscito per “Stasera che sera! – Special Edition” (2025) 5

Sal Da Vinci in Piazza del Plebiscito con “Stasera che sera! – Special Edition”: il live andrà in onda prossimamente su Canale 5
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Regolamento Sanremo Giovani 2025 Carlo Conti 7

Sanremo Giovani 2025, fuori il regolamento: le nuove proposte restano 4 e Conti fa un passo indietro sull’età
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Lucio Corsi recensione 9

Lucio Corsi in concerto all'Ippodromo di Milano: la recensione (e l'annuncio del tour nei palazzetti)
Salmo significato e testo di Flashback 10

Red Valley Festival 2025: Salmo presenta "Flashback" e attacca Achille Lauro, Ghali e...

Cerca su A.M.I.