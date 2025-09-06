6 Settembre 2025
6 Settembre 2025

TikTok, svelata la Top 10 delle canzoni dell’estate 2025 in Italia e nel Mondo

Tra ritmi internazionali, melodie italiane e un tocco di nostalgia, l'Italia riscopre "Fiore Mio" di Andrea Laszlo De Simone

Quest’estate la Top 10 delle canzoni più amate su TikTok in Italia ha visto trionfare un mix di ritmi internazionali, melodie italiane e un tocco di nostalgia, ma… quali sono gli artisti che hanno fatto da colonna sonora della nostra estate sulla nota piattaforma social?

A guidare la classifica è, senza alcun dubbio, Andrea Laszlo De Simone con l’atmosfera avvolgente della sua Fiore Mio, che la community di TikTok ha ri-scoperto e decretato la canzone dell’estate 2025.

Fiore mio è una canzone che ho pubblicato nel 2017. Non mi sarei mai aspettato che, a distanza di otto anni, potesse avere tutto questo successo. La vita è imprevedibileha dichiarato il cantautore torinese.

Ma le sorprese non finiscono qui! Se al terzo posto, dietro Rock That Body dei Black Eyed Peas (2009), troviamo la nuovissima Dame Un Grrr degli artisti rumeni Fantomel e Kate Linn, che ha conquistato la community di TikTok e attirato persino l’attenzione di celebrities del calibro di Madonna, a sorprendere è la presenza di Luchè con ben due brani contenuti nel suo ultimo album Il Mio Lato Peggiore: Nessuna alla #4 e Ginevra (feat. Geolier) alla #10.

Un po’ più scontata, invece, è la presenza di Désolée di Anna, la cui grinta e il cui stile unico hanno ispirato migliaia di video e le coreografie di Carlos Diaz Gandia, mentre sorprende l’assenza di A Me Mi Piace (feat Manu Chao) di Alfa, che è stato decretato il singolo indipendente più suonato dalle radio italiane (ne abbiamo parlato qui).

E, a proposito di hit, a conquistare un posto nella Top 10 delle canzoni dell’estate 2025 di TikTok in Italia è Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale.

Clicca in basso su “continua” per scoprire la Top 10 delle canzoni dell’estate 2025 di TikTok in Italia e nel mondo! Le classifiche tengono conto del numero totale di video creati e delle visualizzazioni ottenute dai contenuti durante l’estate 2025.

