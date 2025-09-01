1 Settembre 2025
Power Hits Estate 2025: Paola Di Benedetto e Campese portano a casa la serata nel diluvio. Vince….

La serata è stata presentata da Paola Di Benedetto e Matteo Campese

Power Hits Estate 2025 scaletta completa con artisti e conduttori all’Arena di Verona
RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – L’evento musicale nato da un’idea di Lorenzo Suraci e dedicato ai brani che hanno dominato l’airplay di questa estate ha premiato il tormentone dell’estate 2025.

La serata si è svolta dall’Arena di Verona andando in onda, non senza problemi a causa della forte pioggia, su Rtl 102.5, Radio Zeta, Sky UnoTv8 e in streaming su Now.

A guidare il pubblico in questa edizione sono stati Matteo Campese e Paola Di Benedetto.

Lo show è trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 e 735), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Power Hits Estate interrotto temporaneamente

La serata non è andata come previsto. Dopo un avvio regolare, il Power Hits Estate 2025 ha subito un brusco stop a causa del maltempo che si è abbattuto su Verona.

La prima artista a esibirsi sotto la pioggia è stata Annalisa, che con Maschio è riuscita a completare la sua performance senza intoppi. A seguire, sul palco sono saliti Marco Bocelli, Gianluca Grignani e i Pinguini Tattici Nucleari, ma la pioggia sempre più intensa ha iniziato a creare problemi tecnici.

I microfoni hanno smesso di funzionare costringendo i conduttori Paola Di Benedetto e Matteo Campese a cedere la linea al red carpet. La situazione è peggiorata con l’esibizione dei The Kolors: dopo pochi secondi anche le casse hanno smesso di funzionare, obbligando gli organizzatori a interrompere temporaneamente lo spettacolo.

In contemporanea, la trasmissione in chiaro su TV8 è stata sospesa e poi è ripresa. Clicca in basso per la scaletta con l’ordine di esibizione dei cantanti e i premi.

Continua

