“Io non sarei” è il titolo del nuovo album di Alessandra Amoroso prodotto da Zef

Dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con Sony Music arriva l’annuncio di Io non sarei è il nuovo album di Alessandra Amoroso, in uscita il 13 giugno per Epic / Sony Music.

Un progetto che segna un ritorno discografico atteso da quattro anni e che anticipa il Fino a qui Summer Tour 2025, al via l’11 giugno da Roma, con una data speciale alle Terme di Caracalla.

Io non sarei: il nuovo album tra pop, soul e influenze latine

Già disponibile in pre-order in CD e vinile (link qui), Io non sarei è un disco dalla direzione artistica firmata ZEF, che punta a restituire un’immagine complessa e sfaccettata di Alessandra. Pop, soul, influenze latine: un mix eterogeneo, un album che rappresenta una nuova consapevolezza. Nessuna rincorsa a modelli irraggiungibili, ma la forza di accettarsi, guardarsi dentro e ripartire. E soprattutto, fare spazio a ciò che verrà.

Nel disco, oltre ai brani inediti, ci sono Fino a qui, presentata a Sanremo 2024, la hit Mezzo rotto con BigMama, Si mette male, scritta da Tananai, e l’attuale singolo in radio Cose stupide. A seguire la copertina del disco.

Fino a qui Summer Tour 2025: si parte dalle Terme di Caracalla

L’11 giugno Alessandra Amoroso inaugura il suo nuovo tour estivo con una serata speciale a Roma, nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla, affiancata da numerosi ospiti. La data zero è prevista per il 7 giugno a Termoli.

DATE TOUR ALESSANDRA AMOROSO 2025