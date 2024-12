Alessandra Amoroso torna a sorpresa con “Rimani Rimani Rimani” e annuncia il Fino a Qui Summer Tour 2025

Alessandra Amoroso, Rimani Rimani Rimani: significato del testo del nuovo singolo

Con due diversi post social, in meno di 24 ore, Alessandra Amoroso ha annunciato il Fino A Qui Summer Tour 2025 e l’uscita del nuovo singolo Rimani Rimani Rimani (Epic Records Italy / Sony Music Italy), che il pubblico ha già imparato ad amare, in quanto l’artista l’ha inserito in scaletta nelle diverse date nei palazzetti del Fino a Qui In Tour 2024.

“Rimani Rimani Rimani è una canzone che ho da sempre immaginato sul palco, in mezzo a voi, dalla prima fila all’ultima“, ha scritto Alessandra Amoroso su Instagram, a corredo di un carosello in cui si intravede anche un piccolo estratto del videoclip del brano.

Poi, ha aggiunto: “Sul palco è nata, l’abbiamo cantata insieme ogni sera di questo tour e da qui spero che ora diventi voce di tutti”.

A proposito del tour – i cui biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 20 dicembre – la cantante salentina ha invece scritto: “urlando, gioendo e saltando mentre scrivo. Fino A Qui Summer Tour 2025. Ci vediamo in giro quest’estateeeeeeeee”.

Alessandra Amoroso, Rimani Rimani Rimani: significato del brano

Il brano parla di una storia d’amore giunta al capolinea e dello scorrere – feroce – del tempo, che fa sì che due persone si possano trovare per poi perdersi nuovamente. E se talvolta le ferite del passato si trasformano in una geometria di stelle, altre restano delle brutte bruciature.

Alessandra Amoroso, “Rimani Rimani Rimani”: testo del brano

E capita spesso

Nel bene e nel male

La vita, alla fine, ti passa attraverso

Ogni volta scappando ti porta via un pezzo

E non trovi parcheggio

E tu me lo dicevi sempre, sempre che

Ci si trova e ci si perde, è semplice

Ma rimane sulla pelle

Brilla e non si spegne

Una geometria di stelle e bruciature

E l’ho capito adesso

Nel bene e nel male la vita è anchе questo

Tutte le notti chе ho passato a ballare, ballare

Non pensare al tuo ricordo feroce

Come lune che abbaiano ai cani

Le pieghe dopo un origami

Tu rimani, rimani, rimani

Rimani, rimani, eh

Se c’è un senso, dimmelo

Se c’è un senso unico

Non è fatto per me

Ancora cerco un segno, un simbolo

E cado dentro

La tua geometria di stelle senza fine

Tutte le notti che ho passato a ballare, ballare

Non pensare al tuo ricordo feroce

Come lune che abbaiano ai cani

Le pieghe dopo un origami

Tutte le notti che ho passato a ballare, non vale

Che ti ho perso, andavi troppo veloce

Come sabbia fina tra le mani

Le pieghe dopo un origami

E siamo dei silenzi e musica

Cielo buio che si illumina

Dalla prima fila all’ultima, ultima, ultima

Porte senza più le chiavi

Parole senza le vocali

Ma tu rimani, rimani, rimani

Rimani, rimani, rimani

Rimani, rimani, rimani

Tutte le notti che ho passato a ballare, ballare

Non pensare al tuo ricordo feroce

Come lune che abbaiano ai cani

Le pieghe dopo un origami

Tutte le notti che ho passato a ballare, non vale

Che ti ho perso, andavi troppo veloce

Come sabbia fina tra le mani

Le pieghe dopo un origami

Tu rimani, rimani, rimani

Rimani, rimani, rimani

ALESSANDRA AMOROSO, FINO A QUI SUMMER TOUR 2025: LE DATE

26 Giugno 2025 – FERRARA, Ferrara Summer Festival (Piazza Ariostea)

3 Luglio 2025 – MAROSTICA (VI), Marostica Summer Festival Volksbank (Piazza Castello)

12 Luglio 2025 – TAORMINA (ME), Sotto Il Vulcano Fest (Teatro Antico)

18 Luglio 2025 – ASTI, Asti Musica (Piazza Alfieri)

20 Luglio 2025 – CERNOBBIO (CO), Lake Sound Park (Villa Erba – ex Galoppatoio)

23 Luglio 2025 – CODROIPO (UD), Villa Manin

26 Luglio 2025 – MARSCIANO (PG), Musica Per I Borghi

2 Agosto 2025 – FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

3 Agosto 2025 – LANCIANO (CH), Parco Villa Delle Rose

7 Agosto 2025 – LECCE, Oversound Music Festival, Cave Del Duca

18 Agosto 2025 – ROCCELLA JONICA (RC), Roccella Summer Festival (Teatro Al Castello)

6 Settembre 2025 – MACERATA, Sferisterio

