In attesa del tour nei palazzetti, Alessandra Amoroso torna con il nuovo singolo “Si mette male”

Alessandra Amoroso, Si mette male: testo e significato del nuovo singolo

Durante la quinta puntata del Pomeridiano di Amici 24, Alessandra Amoroso è stata tra gli ospiti e ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo in arrivo venerdì 1 novembre dal titolo Si mette male (Sony Music Italy).

Questo nuovo singolo arriva dopo un’estate ricca di impegni e soddisfazioni in coppia con Big Mama e la loro hit estiva Mezzo Rotto. Il brano è certificato disco di platino e ha attualmente oltre 31M di streams solo su Spotify.

Inoltre, Mezzo Rotto ha ottenuto successo anche in Polonia dove da oltre un mese è stabile nella Top100 dei singoli più venduti, raggiungendo anche la #1 su Shazam e la #5 nell’Airplay Radio.

Questo nuovo percorso artistico di Alessandra Amoroso è partito con la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Fino a qui, classificandosi al nono posto.

ALESSANDRA AMOROSO, “SI METTE MALE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il significato di Si mette male sarà disponibile prossimamente.

ALESSANDRA AMOROSO, “SI METTE MALE”: TESTO DEL BRANO

Il testo di Si mette male sarà disponibile a partire da venerdì 1 novembre.

ALESSANDRA AMOROSO, LE DATE DEL TOUR

In occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso ha annunciato il tour “Fino a Qui in Tour 2024“ con ben 15 date nei palasport delle principali città italiane per festeggiare i 15 anni di carriera. Organizzato e prodotto da Friends & Partners, ecco le date:

1 dicembre 2024 – EBOLI @ PALA SELE

3 dicembre 2024 – BARI @ PALA FLORIO

4 dicembre 2024 – BARI @ PALA FLORIO

6 dicembre 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

7 dicembre 2024 – PADOVA @ KIOENE ARENA

9 dicembre 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

10 dicembre 2024 – MILANO @ UNIPOL FORUM

12 dicembre 2024 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

15 dicembre 2024 – TORINO @ INALPI ARENA

18 dicembre 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

19 dicembre 2024 – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 dicembre 2024 – NAPOLI @ PALA PARTENOPE

22 dicembre 2024 – NAPOLI @ PALA PARTENOPE

I biglietti sono già disponibili su Ticketone, sul sito di Friends & Partners e nei punti vendita autorizzati.

