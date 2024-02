Sanremo 2024, Alessandra Amoroso annuncia le prime date del Fino a Qui in Tour

In gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fino a Qui“, Alessandra Amoroso annuncia “Fino a Qui in Tour“: 15 date nei palasport delle principali città italiane per festeggiare i 15 anni di carriera.

Scritto dalle stessa Alessandra insieme a Takagi, Ketra, Federica Abbate e Jacopo Ettorre, il brano in gara al Festival è una ballad intensa che parla di cadute e delle difficoltà che nella vita ci si trova inevitabilmente a dover affrontare, ma anche di come ci si possa rialzare da queste “cadute“, ritrovandosi ad avere una prospettiva totalmente nuova sulle cose.

ALESSANDRA AMOROSO, FINO A QUI IN TOUR: LE DATE

1 dicembre – EBOLI @ PALA SELE

3 dicembre – BARI @ PALA FLORIO

4 dicembre – BARI @ PALA FLORIO

6 dicembre – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

7 dicembre – PADOVA @ KIOENE ARENA

9 dicembre – MILANO @ FORUM

10 dicembre – MILANO @ FORUM

12 dicembre – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

15 dicembre – TORINO @ INALPI ARENA

18 dicembre – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

19 dicembre – ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 dicembre – NAPOLI @ PALA PARTENOPE

22 dicembre – NAPOLI @ PALA PARTENOPE

I biglietti sono già disponibili su TicketOne (info su www.friendsandpartners.it).

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI