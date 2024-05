L’estate tutta al femminile di Alessandra Amoroso e BigMama con “Mezzo rotto”

Alessandra Amoroso e BigMama sono pronte a unirsi per l’estate 2024 con il singolo Mezzo rotto, scopriamone testo e significato.

Qualche mese fa le abbiamo viste, entrambe debuttanti in gara, sul palco del Festival di Sanremo, ora Alessandra Amoroso e BigMama uniscono le loro voci per una canzone in uscita il 31 maggio 2024 per Sony Music Italy, Mezzo rotto.

Alessandra Amoroso e BigMama Mezzo rotto significato del brano

Sono state le cantanti stesse a svelare nei giorni scorsi questa inedita collaborazione. Prima con una foto che le ritraeva insieme, quindi con un video TikTok che spoilerava anche una parte della canzone.

Mezzo Rotto, prodotto da ZEF e scritto da Stefano Tognini, Davide Petrella e Marianna Mammone, sancisce il rapporto di stima, amicizia e complicità musicale tra le due artiste, iniziato nel 2022 durante l’ultimo tour di Alessandra in cui BigMama ha aperto la data di Napoli, grazie all’operazione nata dalla collaborazione di Alessandra con Spotify Equal.

Si tratta di un brano pop con echi dance in cui Alessandra Amoroso e BigMama raccontano una storia d’amore che punta a resistere nonostante i problemi e due donne che si ritrovano a farsi forza a vicenda.

Tra l’altro il brano sarà presentato anche in tv in una delle puntata del Battiti Live in onda prossimamente su Italia 1, le due ragazze hanno infatti registrato la loro partecipazione al programma domenica 26 maggio.

Alessandra Amoroso BigMama Mezzo rotto testo

Testo completo in arrivo venerdì 31 maggio

…sono tempi duri

prendimi tu in una villa da sogno

occhiali scuri, che resta la fine che preferisco

mentre mi guardi così..

…ma mi telefonerai un giorno senza un perché

per dirmi il nostro amore

un filo di vento, parla ti sento

l’amore è eterno ma era già mezzo rotto