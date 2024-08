Classifiche di vendita FIMI 33 – 2024: Anna al comando, mentre “Mezzo Rotto” continua a scalare la classifica singoli

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 33 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 09/08/2024 al 15/08/2024.

Anna con Vera Baddie si conferma al primo posto per la settimana settimana consecutiva. Stabili anche Geolier con Dio Lo Sa e Tony Effe con Icon, rispettivamente in seconda e in terza posizione. Seguono Tedua con La Divina Commedia (Deluxe) e Annalisa con E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che guadagnano una posizione ciascuno.

Nella classifica relativa ai singoli al primo posto troviamo invece, per la dodicesima settimana consecutiva, Tony Effe e Gaia con la loro Sesso e Samba. Congelate anche le successive quattro posizioni con Anna e la sua 30°C, Tananai e Annalisa con Storie Brevi, Ghali e la sua Paprika, Rose Villain e Guè con Come Un Tuono.

Una menzione speciale la meritano poi Alessandra Amoroso e BigMama che con Mezzo Rotto continuano a scalare la classifica singoli, posizionandosi al sesto posto. Ma non è tutto! Un altro dato interessante riguarda infatti il posizionamento di Fred De Palma con la sua Passione, che guadagna ben nove posizioni entrando nella Top 40 al 37° posto.

ANNA DOMINA LE Classifiche di vendita FIMI

Anche questa settimana Anna continua a dominare sia la classifica degli album che quella dei singoli con ben sette brani in Top 100: 30°C (#2), TT Le Girlz (#9), I Love It (#12), Bikini (#42), Hello Kitty (#46), ABC (#61), Una Tipa Come Me (#79).

Un risultato che fa di lei l’artista donna per più volte al comando della classifica album dal 2008. Con Vera Baddie Anna ha infatti superato sia Primavera in Anticipo di Laura Pausini (2006) che Gaetana di Giusy Ferreri, che nel 2008 si posizionò al primo posto ben undici volte.

Va però considerato che in quegli anni si tenevano in considerazione soltanto le copie – sia fisiche che digitali – vendute, mentre oggi i dati riportati nella classifica album FIMI tengono in considerazione sia le copie vendute che lo streaming.