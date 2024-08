Classifiche FIMI 32 – 2024: Anna, ancora prima negli album. Prossimo obiettivo? Battere Giusy Ferreri!

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI/GfK… i più venduti nella settimana 32 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 02/07/2024 al 08/07/2024.

Guida la classifica album per la sesta settimana consecutiva Anna con Vera Baddie. Sicuramente l’uscita nel periodo estivo, avido di nuove uscite e che in passato ha agevolato anche la permanenza alla #1 di dischi come Sirio di Lazza o Machete Mixtape 4, è fondamentale al risultato.

Fatto sta che la rapper batte un record che risale a 16 anni fa (5 settimane alla #1 per Adele) e diventa la prima artista donna prima in classifica per sei settimane addirittura dal 2008.

Nel 2008, ricordiamo, Laura Pausini è stata per sei settimane al vertice delle classifiche con l’album Primavera in anticipo mentre Giusy Ferreri con l’album di debutto, Gaetana, per ben 9. Ovviamente parliamo di altri numeri visto che erano anni in cui lo streaming ancora non esisteva.

Tutto stabile per quel che riguarda i singoli con il podio guidato da Sesso e Samba di Tony Effe & Gaia con a seguire 30°C di Anna e quindi Storie brevi di Tananai & Annalisa.

Anna e Geolier sono tra l’altro gli artisti con il maggior numero di canzoni nella Top 100 dei singoli.

Nel supporto fisico viene premiata l’estate dove la compilation di Radio Italia sale fino a conquistare il primo posto in classifica.

Clicca in basso su continua per scoprire le classifiche di vendita FIMI della settimana 20 del 2024.