ANNA torna con “30°C”, un inno al sentirsi bene e a proprio agio

Anna, “30°C“: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download, “30°C” è il nuovo singolo di ANNA, che continua a dominare il mercato musicale italiano, confermandosi l’artista donna più ascoltata su Spotify con oltre 4 milioni e 700 mila ascoltatori unici mensili, 17 dischi di Platino e 4 dischi d’Oro, oltre a 1 miliardo e mezzo di stream totali.

Anna, “30°C”: significato del brano

“30°C” è un brano perfetto per l’estate, tutto da ballare in riva al mare, e “rappresenta quella voglia di mare ed evasione che ti prende quando fuori si muore di caldo“, racconta ANNA.

Poi, aggiunge: “Il rumore delle onde, un buon cocktail, la sabbia sotto i piedi e ti senti già molto meglio”.

Infine, conclude: “30°C è anche un inno al sentirsi bene e a proprio agio, mostrandosi sicuri di sé“.

“30°C”: testo del brano

Non so mai decidere che cosa sia meglio

Però mi dispiace in ogni caso I don’t need you

Quando mando questa balla tutta la label

Summer season

Prendo il sole a Naples

Tu non devi mai paragonarmi a queste qui

Lo sai che non siamo uguali

Voglio il mare sono chiusa a fare questa hit

Fuori fanno 30 gradi

Ah abbronzatissima e bellissima

Ah ha gli occhi come il mare

Tanto che ti fa fare

Ah abbronzatissima, simpaticissima

Ah ha in mano un margherita

E si gode la vita

Ah sabbia sopra la pelle

Paparazzata sembro Kylie Jenner

Ho preso sole tutto il giorno

La faccia rossa sembro un beauty blender

Da dove vengo sembra le Maldive

Ce la fai solo se sei una believer

Self-made bitch

No leader

Rockstar bitch

Like Bieber

Con il sale nei capelli

Si d’estate siamo tutti più belli

Si d’estate sono molto più baddie

Pure lui non sembra avere difetti

Per me va loco

Come per la coco

Mi stressa troppo

Baby non fare foto

Tu non devi mai paragonarmi a queste qui

Lo sai che non siamo uguali

Voglio il mare sono chiusa a fare questa hit

Fuori fanno 30 gradi

Ah abbronzatissima e bellissima

Ah ha gli occhi come il mare

Tanto che ti fa fare

Ah abbronzatissima, simpaticissima

Ah ha in mano un margherita

E si gode la vita

Pelli rosa matcha lo champagne

Le mie baddie dicono Chapeau

Quest’estate sono in tutti i bar

Ogni sera vedo un nuovo club

Fino a che non viene la police e ci porta via di qua

Non dicono mai niente alla miss perché sono bellissima

Ah abbronzatissima e bellissima

Ah ha gli occhi come il mare

Corpo che ti far fare

Ah abbronzatissima, simpaticissima

Ha in mano un margherita

E fa la bella vita

Ah abbronzatissima e bellissima

Ah ha gli occhi come il mare

Corpo che ti fare fare

Ah abbronzatissima, simpaticissima

Ah ha in mano un margherita

E si gode la vita

ANNA, SUMMER E CLUB TOUR: LE DATE

SUMMER TOUR:

Mercoledì 12 giugno 2024 – Trento, Trentino Music

Domenica 16 giugno 2024 – Annone di Brianza (LC), Nameless Festival

Domenica 23 giugno 2024 – Ferrara, Summer Vibez

Venerdì 28 giugno 2024 – Azzano Decimo (PN), Azzano Festival Piazza Libertà

Sabato 13 luglio 2024 – Alba (CN), Collisioni

Sabato 20 luglio 2024 – Jesolo (VE), Parco Pegaso

Venerdì 26 luglio 2024 – Riccione, Space

Sabato 3 agosto 2024 – Senigallia (AN), Mamamia

Venerdì 9 agosto 2024 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli, Ascoli Summer Festival

Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

CLUB TOUR

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique (NUOVA DATA)

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique (SOLD OUT)

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico

Foto di copertina di Andrea Ariano