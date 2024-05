Anna, la cantante da 1 miliardo e mezzo di stream, annuncia i live estivi

Anna Tour. Dopo aver annunciato nelle scorse settimane il suo primo vero tour, Anna, tra le artiste femminili più ascoltate in Italia, annuncia anche i live estivi.

14 dischi di platino, 6 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream totali, Anna conta un numero norme di collaborazioni che l’hanno resa la versione al femminile di Guè per numero di Featuring realizzati.

La rapper è reduce dal lancio di BBE feat. Lazza, singolo che ha debuttato alla #1 della classifica di Spotify Italia.

Anna Tour 2024

Dopo l’annuncio del suo primo club tour prodotto da Vivo Concerti e in partenza a novembre 2024 (la data al Fabrique è già sold out e raddoppia) è la volta delle date per l’estate 2024.

Ecco il calendario completo:

SUMMER TOUR CALENDARIO DATE

Mercoledì 12 giugno 2024 – Trento, Trentino Music

Domenica 16 giugno 2024 – Annone di Brianza (LC), Nameless Festival

Domenica 23 giugno 2024 – Ferrara, Summer Vibez

Venerdì 28 giugno 2024 – Azzano Decimo (PN), Azzano Festival Piazza Libertà

Sabato 13 luglio 2024 – Alba (CN), Collisioni

Sabato 20 luglio 2024 – Jesolo (VE), Parco Pegaso

Venerdì 26 luglio 2024 – Riccione, Space

Sabato 3 agosto 2024 – Senigallia (AN), Mamamia

Venerdì 9 agosto 2024 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli, Ascoli Summer Festival

Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

CALENDARIO DATE CLUB TOUR

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique NUOVA DATA

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico