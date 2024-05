ANNA presenta il nuovo singolo “BBE” feat Lazza

Anna, “BBE” feat Lazza: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 10 maggio, “BBE” (Best Bitch Ever) feat Lazza è il nuovo singolo di ANNA e rappresenta la terza collaborazione tra i due artisti dopo la hit “3 di Cuori” (2022), certificata disco di platino, e “Fashion” (2023), brano di Drillionaire con Tony Effe e Benny Benassi, anch’esso certificato disco di platino.

“BBE” arriva dopo “Vieni dalla Baddie (interlude)” e “I Got It” e anticipa l’uscita del nuovo album di inediti dell’artista, che negli Stati Uniti sarà rappresentato dalla popolare etichetta americana Republic Records (Nicki Minaj, Taylor Swift, ecc.).

Ma non è tutto! Quest’anno ANNA ha infatti lanciato online anche il suo merch ufficiale, Baddies Lounge (già sold-out), solo per “vere baddies” e “veri bad boys”.

Anna, “BBE” feat Lazza: significato del brano

“BBE” feat Lazza è un brano rap in cui il flow di ANNA – la donna più ascoltata in Italia nel 2023 su Spotify – è esplosivo come al solito e le sue rime, ironiche e dissacranti, parlano di una relazione amorosa di cui lei tiene le redini e le “catene“.

Anna, “BBE” feat Lazza: testo del brano

ANNA: le date del tour

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique (NUOVA DATA)

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique (SOLD OUT)

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico

Per maggiori informazioni: vivoconcerti.com