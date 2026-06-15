15 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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15 Giugno 2026

Morandi e Alessandra Amoroso insieme sui social: duetto in arrivo?

Una foto pubblicata dai due artisti riaccende le ipotesi su una collaborazione dopo il ritorno di Alessandra Amoroso e la fine del tour indoor di Morandi.

News di Oriana Meo
Alessandra Amoroso e Gianni Morandi insieme in una foto condivisa sui social che alimenta le ipotesi su un possibile duetto.
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Gianni Morandi e Alessandra Amoroso potrebbero essere tra i protagonisti musicali dell’estate 2026. Nelle ultime ore i due artisti hanno condiviso sui social una foto che li ritrae insieme, facendo nascere tra i fan l’ipotesi di una possibile collaborazione in arrivo.

Lo scatto arriva in un momento particolare per entrambi. Per Alessandra Amoroso si tratterebbe del ritorno discografico dopo la nascita della figlia Penelope, venuta alla luce lo scorso settembre. La cantante salentina, reduce dal successo dell’album Io non sarei, non ha ancora annunciato nuovi progetti per la seconda metà del 2026.

Morandi, invece, ha appena concluso il tour nei palasport e si prepara a ripartire il 31 agosto con la leg estiva di C’era un ragazzo Estate 2026, una serie di concerti che celebrano i sessant’anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Qui trovate il nostro approfondimento sul tour 2026 di Gianni Morandi.

Morandi e Amoroso, un rapporto che parte da lontano

L’eventuale collaborazione non nascerebbe dal nulla. I due artisti hanno già condiviso diverse esperienze professionali nel corso degli anni. Nel 2009 Amoroso affiancò proprio Morandi nella conduzione del programma Rai Grazie a tutti e nello stesso periodo partecipò al brano Credo nell’amore, inserito nell’album del cantante bolognese.

Per il momento non esistono conferme ufficiali su un nuovo singolo o su un progetto condiviso. Resta però il fatto che la pubblicazione simultanea della foto ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, che nei commenti parla già di un possibile duetto destinato ad accompagnare il finale dell’estate.

 

All Music Italia

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