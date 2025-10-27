27 Ottobre 2025
Tour
27 Ottobre 2025

Gianni Morandi annuncia le prime date del tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story”

Prodotta da Trident Music, la tournée celebra i 60 anni di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones"

C'Era Un Ragazzo - Gianni Morandi Story: date e biglietti
In occasione dei 60 anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, Gianni Morandi annuncia le prime date del tour C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story, in partenza il 15 aprile 2026 dalla Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano.

Prodotta da Trident Music, la tournée vedrà l’artista di Monghidoro esibirsi sui palchi dei principali palasport italiani, dove proporrà una scaletta che ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione, senza dimenticare i brani contenuti all’interno del suo ultimo progetto discografico, EVVIVA!.

Sul palco, al suo fianco, una superband diretta dal Maestro Luca Colombo.

C’ERA UN RAGAZZO – GIANNI MORANDI STORY: LE DATE

  • 15 Aprile 2026 | CONEGLIANO @ Prealpi Sanbiagio Arena
  • 17 Aprile 2026 | MILANO @ Unipol Forum
  • 19 Aprile 2026 | TORINO @ Inalpi Arena
  • 21 Aprile 2026 | ROMA @ Palazzo dello Sport
  • 24 Aprile 2026 | CASALECCHIO DI RENO (BO) @ Unipol Arena
  • 26 Aprile 2026 | FIRENZE @ Nelson Mandela Forum
  • 28 Aprile 2026 | TERNI @ Pala Terni
  • 30 Aprile 2026 | MONTICHIARI @ Palageorge
  • 2 Maggio 2026 | PESARO @ Vitrifrigo Arena
  • 4 Maggio 2026 | PADOVA @ Kioene Arena

