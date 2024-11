Gianni Morandi fuori con “L’attrazione” nuovo singolo firmato Jovanotti

Continua la collaborazione e l’amicizia tra Gianni Morandi e Jovanotti.

Il cantante di Monghidoro lo annuncia condividendo sui suoi social un post in cui svela la data ed il titolo del brano che Jovanotti ha scritto per lui.

L’attrazione sarà disponibile dal 15 novembre.

Sempre sui social è stato pubblicato un brevissimo audio di pochi secondi che preannuncia il brano.

Pochi secondi che ricordano subito uno dei maggiori successi di Morandi: In ginocchio da te, brano con cui vinse il Cantagiro del 1964.

Jovanotti ha condiviso, anche lui, un post in cui dà maggiori dettagli e fa percepire che saranno delle nuove sonorità per Morandi e che quest’ultimo ha saputo interpretare in modo autentico e originale.

“L’attrazione è la nuova canzone di Gianni Morandi, esce il 15! L’ho scritta per lui e l’ha cantata come solo lui sa fare! La nostra amicizia è piena di momenti pazzeschi e questa canzone nasce da uno di quei momenti. Lui è sempre Morandi e qui è un Morandi nuovo, spaziale!”

Gianni Morandi e Jovanotti

La collaborazione in musica tra Jovanotti e Morandi è iniziata qualche anno fa, quando nel 2021 Jovanotti scrisse L’allegria che permise a Morandi di tornare dopo un incidente.

L’anno seguente Jovanotti scrive Apri tutte le porte che vale il terzo posto a Morandi al Festival di Sanremo e successivamente pubblicano il brano La ola. Durante il Festival 2022 vinceranno la serata delle cover con un medley dei loro brani.

Seguono i brani Anna della porta accanto ed Evviva!

