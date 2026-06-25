25 Giugno 2026
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Notte della Taranta 2026, Ermal Meta guida il Concertone: date, tappe e ospiti

Ermal Meta Maestro Concertatore, le tappe nel Salento e il Concertone del 22 agosto a Melpignano.

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Il Concertone della Notte della Taranta a Melpignano con la piazza gremita davanti al palco
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La Notte della Taranta 2026 torna ad accendere l’estate del Salento con la sua 29ª edizione. Il grande Concertone finale si terrà sabato 22 agosto 2026 a Melpignano, in provincia di Lecce, sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, guidato per la prima volta da Ermal Meta nel ruolo di Maestro Concertatore. Prima della serata conclusiva, il festival attraversa decine di piazze salentine con le sue tappe itineranti, a partire dal 30 luglio.

Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2026. Questo articolo raccoglie tutte le informazioni ufficiali via via disponibili sull’edizione 2026: Maestro Concertatore, tema, ospiti e calendario delle tappe. Lista ospiti e dettagli del Concertone sono in aggiornamento.

Ermal Meta, il Maestro Concertatore del 2026

A dirigere il Concertone della Notte della Taranta 2026 sarà Ermal Meta, scelto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Nato a Fier, in Albania, e cresciuto a Bari, dove è arrivato a tredici anni durante il grande esodo degli anni Novanta, il cantautore era già stato tra i protagonisti del Concertone 2025, quando aveva portato sul palco di Melpignano Lule Lule, antico canto d’amore in lingua arbëreshe, e Mediterraneo.

La sua nomina si lega al tema dell’edizione, il Mediterraneo inteso come spazio di incontro tra culture, dopo il “Sotto lo stesso cielo” del 2025. Come ha spiegato il presidente della Fondazione Massimo Bray, la scelta di Meta affida la direzione del Concertone a un artista la cui storia personale parla di accoglienza e dialogo tra i popoli. “È una grande emozione sapere di far parte di una tradizione così profonda. È anche una grande responsabilità”, ha dichiarato il cantautore.

Gli ospiti della Notte della Taranta 2026

La lista degli ospiti del Concertone è ancora in via di definizione. Tra i primi nomi annunciati ci sono Alessandra Amoroso, Levante e Sayf. Come da tradizione, sul palco insieme agli ospiti ci sarà l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, la formazione stabile del festival nata nel 2004, diretta ogni anno dal Maestro Concertatore di turno nella rilettura del repertorio tradizionale salentino. La lista completa degli artisti verrà aggiornata qui appena disponibile.

Il calendario delle tappe itineranti

Prima del Concertone di Melpignano, la Notte della Taranta attraversa il Salento con il suo festival diffuso. Queste le date ufficiali delle tappe itineranti, dal via del 30 luglio.

Data Comune
Giovedì 30 luglio Corigliano d’Otranto
Venerdì 31 luglio Zollino
Sabato 1 agosto Cursi
Domenica 2 agosto Carpignano Salentino
Lunedì 3 agosto Calimera
Martedì 4 agosto Sogliano Cavour
Mercoledì 5 agosto Nardò
Giovedì 6 agosto Alessano
Venerdì 7 agosto Galatone
Sabato 8 agosto Cutrofiano
Domenica 9 agosto Sternatia
Lunedì 10 agosto Sant’Andrea, Marina di Melendugno
Martedì 11 agosto Ugento
Mercoledì 12 agosto Muro Leccese
Giovedì 13 agosto Martignano
Venerdì 14 agosto Lecce
Domenica 16 agosto Soleto
Lunedì 17 agosto Galatina
Martedì 18 agosto Castrignano de’ Greci
Mercoledì 19 agosto Martano
Sabato 22 agosto Melpignano, il Concertone finale

Cos’è la Notte della Taranta

La Notte della Taranta è il festival di musica popolare più importante d’Europa, nato nel 1998 per valorizzare la musica tradizionale salentina e la pizzica attraverso la riproposta e la contaminazione con altri linguaggi musicali. Si svolge ogni agosto in forma itinerante nelle piazze del Salento, partendo da Corigliano d’Otranto e culminando nel Concertone di Melpignano, che richiama ogni anno decine di migliaia di spettatori.

Ogni edizione del Concertone finale è affidata a un Maestro Concertatore, che ha il compito di arrangiare le musiche tradizionali del Salento fondendone i ritmi con altre tradizioni musicali. La Fondazione La Notte della Taranta, presieduta da Massimo Bray, cura l’organizzazione e la produzione del festival.

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