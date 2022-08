La pizzica di Elodie e lo show di Dardust conquistano La Notte della Taranta davanti a 200.000 spettatori (VIDEO)

Ieri, 27 agosto 2022, La Notte della Taranta è tornata ad infiammare il piazzale dell’ex convento degli Agostiniani di Melpignano, in provincia di Lecce, di fronte ad un pubblico in presenza che ha potuto assistere alle esibizioni di Elodie, Stromae, Massimo Pericolo, Marco Mengoni, Madame, Samuele Bersani e quella del Maestro Concertatore di questa edizione, Dardust.

Già virale l’esibizione dell’artista più sensuale del panorama musicale attuale, Elodie, che ha iniziato la sua esibizione tra il pubblico per poi conquistare il palco cantando e, soprattutto ballando, la Pizzica di San Vito, per poi esibirsi in Kalinittà seguita dalla hit estiva Tribale.

Samuele Bersani si è cimentato in Lu ruciu de lu mare, e ha proposto una versione “pizzicata” di Chicco e Spillo mentre Massimo Pericolo si è esibito su una versione di Signore del bosco completamente riarrangiata da Dardust.

Grande esibizione anche di un emozionatissimo Marco Mengoni. con Klama in griko e Ma stasera. Stromae ha incantato il pubblico con una versione vicina alla pizzica della sua Alors on danse e non solo. L’artista belga si è anche lasciato andare a qualche passo sulle note di questa meravigliosa musica popolare.

Il re della serata è stato però un altro artista che ha tenuto la scena per ben tre ore… Dario Faini, in arte Dardust. Il Maestro Concertatore di questa edizione ha diretto l’orchestra, suonato il pianoforte per poi muoversi tra le esibizione con il tamburo mentre sul palco, sfilavano costumi tipi della tradizione salentina, Drag queen, figure sacre e la musica… da quella di David Bowie ai Chemical Brothers passando per Goran Bregovic… un tripudio di suoni, immagini e colori volto a lanciare un messaggio di inclusività, tema molto caro al produttore dei record che di recente ha lanciato il nuovo singolo, Fluid love.

Tra l’altro Dardust ha svelato di aver tentato di portare Madonna su quel palco: “Ho provato ad avere Madonna come super ospite, si era aperto un contatto ma non siamo riusciti a definire il tutto… alla fine ha scelto la Sicilia”,”

Narratrice di quest’edizione è stata Madame.

Sarà possibile vedere La Notte della Taranta in televisione l’1 settembre su Rai 1 a partire dalle ore 23:15.