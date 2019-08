Si avvicina sempre più l’appuntamento per La Notte della Taranta 2019 che si svolgerà a Melpignano sabato 24 agosto (Qui il nostro articolo di presentazione dell’evento). Mentre fervono i preparativi per lo show che sarà trasmesso anche in diretta televisiva e vedrà al timone Belen Rodriguez e Stefano Di Martino e il critico Gino Castaldo in veste di padrone di casa, è stata annunciata la collaborazione tra Matera, capitale della cultura europea 2019, e Melpignano.

Una delle 12 coreografie de La Notte della Taranta 2019 curate dal maestro Davide Bombana richiamerà Matera, grazie all’utilizzo delle bag-light, create attraverso il progetto Lumen/Social Light che crea un ponte tra passato e presente, fondendo la tradizione delle luminarie con innovative soluzioni di illuminazione pubblica.

Contestualmente è stato annunciato il collegamento virtuale tra il Salento e Matera il 13 e il 14 settembre, quando l’Orchestra e il Corpo di Ballo de La Notte della Taranta 2019 porteranno la pizzica nella Città dei Sassi, Capitale Europea della Cultura 2019. Il progetto culminerà con un concerto alla Cava del Sole il 14 settembre.

Massimo Manera, presidente della Fondazione La Notte della Taranta ha commentato così:

“Nell’anno in cui Matera è Capitale europea della Cultura, non poteva mancare, in questo dialogo aperto da tempo con La Notte della Taranta, un ponte ideale tra il Salento e la città lucana. Siamo lieti di ospitare nel festival itinerante un incontro tra cittadini e artisti che lavoreranno insieme per realizzare installazioni, questo sì, vero ponte culturale fatto di esperienze manuali e frutto della creatività che è insita in ognuno di noi.”

Queste, invece, le parole di Paolo Verri, il Direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019.

“L’edizione 2019 di Materadio, la Festa di Radio 3 che anima da 9 anni la città dei Sassi, è dedicata ai Sud. Proprio su questa scia si colloca la collaborazione con la Notte della Taranta, uno degli eventi musicali e performativi più importanti dell’area Mediterranea e che al meglio esprime il senso di apertura, dialogo e coinvolgimento della comunità contenuto nel dossier di Matera 2019 “Open Future”. Nell’ambito di questa collaborazione ci sarà uno scambio di buone pratiche fra le due realtà: da Matera porteremo a Melpignano l’esperienza delle bag-light del progetto Lumen/Social Light, sperimentata in modo particolare durante la cerimonia inaugurale di Matera 2019 e attraverso cui i cittadini “si fanno luce”; al contempo, i cittadini permanenti e temporanei di Matera avranno la possibilità di partecipare ai laboratori di danza tenuti dal team de La Notte della Taranta, in una contaminazione fra la tradizione salentina e quella lucana”.

Foto dai Social de La Notte della Taranta 2019