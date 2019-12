La Notte della Taranta 2020. Si avvicina la notte che ci permetterà di salutare il 2019 e dare il benvenuto al 2020. Per l’occasione si chiuderà il Taranta Tour 2019 e si aprirà una nuova stagione di concerti a ritmo di pizzica.

Mancano diversi mesi alla Notte della Taranta 2020, anche se già fervono i lavori per l’organizzazione della serata di Melpignano. E’ stato, infatti, già designato il Maestro Concertatore che sarà Paolo Buonvino (Qui il nostro articolo), mentre per la Notte di San Silvestro e per il giorno di Capodanno si svolgeranno alcuni eventi che garantiranno continuità all’evento per eccellenza della cultura salentina.

NOTTE DELLA TARANTA 2020 – GLI APPUNTAMENTI DI CAPODANNO

L’Orchestra Popolare sarà impegnata martedì 31 dicembre in Piazza Roma a Modena, davanti al Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare. Sul palco ci saranno gli interpreti delle canzoni popolari Alessandra Caiulo e Antonio Amato, ma anche i musicisti Gianluca Longo alla mandola, Giuseppe Astore al violino, Roberto Chiga al tamburello, Antonio Donadeo alla batteria, Roberto Gemma alla fisarmonica e Attilio Turrisi alla chitarra battente. La direzione è affidata al maestro e direttore artistico del Concertone di Melpignano Daniele Durante.

Alle ore 23.30 il pubblico potrà partecipare al laboratorio di pizzica salentina con i ballerini Micaela Coluccia, Lucia Scarabino, Serena Pellegrino, Fabrizio Nigro, Marco Martano e Alfredo Pepe.

20 i brani selezionati, che saranno proposti al pubblico di Modena e ai tanti supporter della Notte della Taranta.

Mercoledì 1 gennaio a Gallipoli si terrà il tradizionale appuntamento che darà il via alla Notte della Taranta 2020. Alle 19:00 l’incendio del Pupo di cartapesta in piazzale stazione. Alle 19:30 in piazza Tellini l’Orchestra Popolare inaugurerà il #tarantatour2020 con un concerto di due ore.

Sul palco i cantanti Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amati, Salvatore Galeanda, Giancarlo Paglialunga e i musicisti Giuseppe Astore al violino, Nico Berardi ai fiati, Roberto e Alessandro Chiga al tamburello, Leonardo Cordella all’organetto, Mario Esposito al basso, Roberto Gemma alla fisarmonica, Gianluca Longo alla mandola, Antonio Marra alla batteria, Attilio Turrisi alla chitarra battente. L’orchestra sarà diretta da Daniele Durante. Balleranno la pizzica Laura Boccadamo e Andrea Caracuta, ma anche i piccoli Alexander e Christopher Cirillo.