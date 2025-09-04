Alessandra Amoroso – Io Non Sarei: dalle Terme di Caracalla alla prima serata di Canale 5

Questa sera, giovedì 4 settembre, in prima serata su Canale 5 andrà in onda Live a Caracalla, Alessandra Amoroso – Io Non Sarei: lo speciale concerto tenutosi lo scorso 11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma in occasione del Fino A Qui Summer Tour 2025 (qui la nostra recensione).
Con la regia di Cristiano D’Alisera, lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco diversi ospiti (Serena Brancale, BigMama, Fiorella Mannoia, Annalisa, Gigi D’Alessio e Giorgio Panariello), che accompagneranno Alessandra Amoroso in questo viaggio musicale che dagli esordi condurrà fino alla pubblicazione del suo nuovo album Io Non Sarei.
ALESSANDRA AMOROSO RI-APPRODA SU CANALE 5
Il concerto al quale potremo assistere virtualmente questa sera non è, di certo, il primo ad essere trasmesso in TV. Di fatto, Alessandra Amoroso è già stata protagonista di ben tre prime serate su Canale 5.
La prima risale al 2012, alla vittoria della categoria Big del Serale dell’11° edizione di Amici e al relativo premio, ovvero un concerto all’Arena di Verona, che la cantante salentina scelse di condividere con Emma.
Poi, è il turno di Alessandra Amoroso in Amore Puro, lo speciale concerto-evento tenutosi all’Arena di Verona il 19 maggio 2014, con ospiti del calibro di Emma, Annalisa, Moreno, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello e Marco Mengoni, che venne poi trasmesso in TV il 30 luglio dello stesso anno, ottenendo l’11,93% di share con ben 2.462.000 telespettatori.
Ma, non c’è due senza tre e così arriviamo al 2022 e a Tutto Accade A San Siro!
