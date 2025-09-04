4 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
4 Settembre 2025

Alessandra Amoroso – Io Non Sarei: dalle Terme di Caracalla alla prima serata di Canale 5

Nulla di nuovo per la cantante salentina, che per ben 3 volte ha già potuto rivivere le emozioni dei suoi live in TV. E adesso arriva la quarta!

News di Lorenza Ferraro
Live a Caracalla, Alessandra Amoroso - Io Non Sarei: ospiti e scaletta
Condividi su:

Questa sera, giovedì 4 settembre, in prima serata su Canale 5 andrà in onda Live a Caracalla, Alessandra Amoroso – Io Non Sarei: lo speciale concerto tenutosi lo scorso 11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma in occasione del Fino A Qui Summer Tour 2025 (qui la nostra recensione).

Con la regia di Cristiano D’Alisera, lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco diversi ospiti (Serena Brancale, BigMama, Fiorella Mannoia, Annalisa, Gigi D’Alessio e Giorgio Panariello), che accompagneranno Alessandra Amoroso in questo viaggio musicale che dagli esordi condurrà fino alla pubblicazione del suo nuovo album Io Non Sarei.

ALESSANDRA AMOROSO RI-APPRODA SU CANALE 5

Il concerto al quale potremo assistere virtualmente questa sera non è, di certo, il primo ad essere trasmesso in TV. Di fatto, Alessandra Amoroso è già stata protagonista di ben tre prime serate su Canale 5.

La prima risale al 2012, alla vittoria della categoria Big del Serale dell’11° edizione di Amici e al relativo premio, ovvero un concerto all’Arena di Verona, che la cantante salentina scelse di condividere con Emma.

Poi, è il turno di Alessandra Amoroso in Amore Puro, lo speciale concerto-evento tenutosi all’Arena di Verona il 19 maggio 2014, con ospiti del calibro di Emma, Annalisa, Moreno, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello e Marco Mengoni, che venne poi trasmesso in TV il 30 luglio dello stesso anno, ottenendo l’11,93% di share con ben 2.462.000 telespettatori.

Ma, non c’è due senza tre e così arriviamo al 2022 e a Tutto Accade A San Siro!

Cliccate in basso su continua per scoprire la scaletta completa del concerto di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla, in onda su Canale 5.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Power Hits Estate 2025 scaletta completa con artisti e conduttori all’Arena di Verona 1

Power Hits Estate 2025: Paola Di Benedetto e Campese portano a casa la serata nel diluvio. Vince Alfa
Certificazioni FIMI settimana 35 del 2025 2

Certificazioni FIMI 35: Alessandra Amoroso è disco d'oro con il suo "Io non sarei". Grande successo per Bad bunny
Sarah Toscano e Mida presentano Semplicemente al Future Hits Live 2025 Met Gala 3

Sarah Toscano presenta "Semplicemente" con Mida e spoilera sui social "Met Gala"
Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 4

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 5

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Tiziano Ferro Cuore Rotto, copertina del nuovo singolo 2025: testo e significato, un brano che trasforma dolore e rancore in ballo 6

Tiziano Ferro torna con "Cuore Rotto" per trasformare dolore e rancore in ballo
Olly: scaletta de "La Grande Festa" e annuncio di "Tutti A Casa" 7

Olly, "È Festa" all'Ippodromo di Milano. Poi "Tutti A Casa" allo Stadio di Genova
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Francesco Gabbani Dalla mia parte – Nuovo singolo 2025, testo e significato 9

“Dalla mia parte" è il nuovo singolo di Francesco Gabbani: un amore che resta, anche quando fa male
Artisti sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2025 al Foro Italico 10

Tutto pronto per Radio Zeta Future Hits Live: l'1 giugno sarà annunciata anche la nuova campagna di comunicazione

Cerca su A.M.I.