Alessandra Amoroso, Fino a Qui Summer Tour 2025: alle Terme di Caracalla un duetto senza fine

Alessandra Amoroso, Fino A Qui Summer Tour 2025: scaletta e recensione del live alle Terme di Caracalla di Roma.

In attesa dell’uscita del suo nuovo album di inediti, Io Non Sarei, che rappresenta la prima parte di un progetto ben più ampio (trilogia in arrivo?), ieri sera – mercoledì 11 giugno – Alessandra Amoroso è approdata alle Terme di Caracalla per la prima data del suo Fino A Qui Summer Tour 2025: un live in cui – esattamente come nel disco – si canta, si balla, si piange e si ride.

alessandra amoroso: alle terme di caracalla un duetto senza fine

Tanto minimale quanto coinvolgente, il live di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla è stato un duetto senza fine. Di fatto, per questo speciale appuntamento nella Capitale la cantante salentina ha voluto al proprio fianco alcuni colleghi e amici: da Serena Brancale a BigMama, passando per Fiorella Mannoia, Annalisa e Gigi D’Alessio.

Ma non è tutto! Il vero duetto è stato infatti quello con la Big Family (così l’Amoroso chiama i suoi fan), che non ha mai smesso di cantare, tanto da instaurare un vero e proprio dialogo con l’artista, che non si è affatto risparmiata, nonostante sia da poco entrata nel settimo mese di gravidanza.

Il live si è così trasformato in una grande festa, che verrà trasmessa prossimamente su Canale 5. E qui arriva il tasto dolente!

Il fatto di dover registrare una parte del concerto – rendendola il più possibile televisiva, con tanto di saluto ai telespettatori – ha infatti frammentato eccessivamente lo show, che ha perso di fluidità.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere ed ecco che i diversi stacchi hanno dato l’opportunità ad Alessandra di trasformare un semplice show in un qualcosa di profondamente intimo, rompendo la quarta parete e creando un’atmosfera profondamente familiare.

ALESSANDRA AMOROSO: “QUESTO MOMENTO è UN DONO E VALE LA PENA DI VIVERLO”

Sul palco delle Terme di Caracalla Alessandra Amoroso non ha soltanto cantato, ma ha parlato anche di amore e di bellezza, e di quanto siamo privilegiati per il semplice fatto di poterne godere.

La cantante di Galatina ha poi voluto dare voce a “tutte le donne in gravidanza che non hanno la mia stessa fortuna e che hanno dunque bisogno di essere sostenute dalle istituzioni e dalla società“, per non trovarsi costrette a scegliere tra la carriera e la famiglia.

E poi c’è la musica, che “mi ha guidata e mi ha insegnato l’arte della pazienza. E anche ad ascoltare, a prendermi cura di me, a mettermi in discussione e a dare la giusta importanza a ogni cosa“, recita Alessandra in un breve monologo.

“Fino a qui posso dirvi che è stato meraviglioso, anzi stupendo. Il seguito, se vi va, lo scopriremo insieme. Il passato è storia, il futuro non si conosce, ma questo momento è un dono e vale la pena di viverlo“.

Così come vale la pena di lottare affinché tutti abbiano gli stessi diritti e affinché la violenza di genere cessi di esistere.

alessandra amoroso live alle terme di caracalla: la scaletta

La Stessa Camera 209 Forza E Coraggio Tutte Le Volte Notti Blu Cose Stupide Fidati Ancora Di Me Avrò Cura Di Tutto Stupendo Fino A Qui Stupida – Estranei A Partire Da Ieri – Senza Nuvole Ciao – Prenditi Cura Di Me Amore Puro – Stella Incantevole Ti Aspetto – È Vero Che Vuoi Restare Segreto – Dalla Tua Parte Urlo E Non Mi Senti – Niente Fino A Qui Un Cuore Malato (con Gigi D’Alessio) Si Mette Male Mezzo Rotto (con BigMama) MONOLOGO PANARIELLO In Viaggio (con Fiorella Mannoia) Sul Ciglio Senza Far Rumore Io Non Sarei Serenata (con Serena Brancale) Rimani Rimani Rimani Sorriso Grande Comunque Andare (con Annalisa) Vivere A Colori Immobile

Clicca in basso su “continua” per scoprire la tracklist del nuovo album di Alessandra Amoroso, Io Non Sarei, e le prossime date del Fino A Qui Summer Tour 2025!