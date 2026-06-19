La classifica EarOne della settimana 25 del 2026 incorona i Pinguini Tattici Nucleari: con Sorry Scusa Lo Siento la band di Riccardo Zanotti conquista la vetta dell’airplay radiofonico italiano, scavalcando big nazionali e internazionali. Sul fronte indipendente, invece, è una nuova entrata a prendersi subito il primo posto.

I dati, elaborati per punteggio da venerdì 12 a giovedì 18 giugno 2026, raccontano una settimana di forti movimenti, con diverse uscite estive che iniziano a salire nelle rotazioni delle radio.

Classifica EarOne: il podio dell’airplay

In testa all’airplay generale ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, in crescita e ormai stabilmente tra i brani più passati in radio. Alle loro spalle sale con forza Tame Impala con Dracula, tra i movimenti più ampi della settimana in heavy rotation (+10). Completa il podio il duetto tra Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Subito a ridosso, Jovanotti e ALFA con Buon Vento e Gaia con Bossa Nostra, a confermare quanto le sonorità estive stiano guadagnando spazio nelle programmazioni.

EarOne: le nuove entrate e i movimenti della settimana

La nuova entrata più importante in classifica generale è il duetto di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d’amore, accolto immediatamente dalle radio. Debutta anche Harry Styles con Dance No More, mentre tra le salite più nette spiccano Shakira e Burna Boy con Dai Dai (+12) e Karol G con Manu Chao in Viajando Por El Mundo (+8).

Sul versante opposto, perde terreno Harry Styles con American Girls (-20), il calo più marcato della settimana, insieme alle discese di Frah Quintale (-9) e Emma con Rkomi (-7).

La classifica completa e aggiornata è consultabile sul sito ufficiale di EarOne. Per lo storico delle rotazioni radiofoniche, qui trovate il nostro archivio classifiche EarOne.