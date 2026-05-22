La classifica EarOne settimana 21 2026 vede Lady Gaga e Doechii al primo posto con Runway, in salita di due posizioni. Al secondo posto entrano direttamente i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Il podio è completato da The Kolors, che scendono al terzo posto con Rolling Stones.

La Top 10 registra anche la salita di Francesco Gabbani, sesto con Summer Funk dopo un avanzamento di dieci posizioni. Tra le nuove entrate in Top 20 ci sono Irama con Cabana ed Elisa con Amore È.

Classifica EarOne settimana 21: il podio radio

In vetta c’è Lady Gaga con Doechii e il brano “Runway”. La canzone guadagna due posizioni e si porta al numero 1 della classifica airplay radio.

Il secondo posto è dei Pinguini Tattici Nucleari, nuova entrata con “Sorry Scusa Lo Siento”. The Kolors scendono invece dal primo al terzo posto con “Rolling Stones”.

Classifica EarOne settimana 21: le nuove entrate

Le nuove entrate nella Top 50 sono cinque. Oltre ai Pinguini Tattici Nucleari al numero 2, debuttano Irama al numero 14 con Cabana, Elisa al numero 19 con Amore È, MACE, Salmo e Colapesce al numero 25 con Cattive Abitudini (Feat. Salmo, Colapesce) e Tiziano Ferro con Lazza al numero 36 con Xxdono.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Su All Music Italia è disponibile anche lo storico delle classifiche EarOne pubblicate nelle settimane precedenti.