27 Maggio 2026
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27 Maggio 2026

SPOT Fuori Campus, Riccardo Zanotti racconta i Pinguini Tattici Nucleari: ingresso libero il 12 giugno

Il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari ospite del podcast SPOT live con Michele Monina e Massimiliano Longo.

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I Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo Zanotti nel visual di SPOT Fuori Campus
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Il 12 giugno alle 10:30 lo SPOT Music Fest apre le sue porte ad un evento speciale: SPOT Fuori Campus ad ingresso libero con Riccardo Zanotti, voce e frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il cantautore sarà ospite di una puntata live del podcast condotto da Michele Monina e da Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia.

L’appuntamento è pensato in particolare per gli studenti della zona Ovest di Milano e per chiunque voglia avvicinarsi al modo in cui si costruisce, oggi, un percorso nella musica italiana. La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati a 1.000.

Scopriamo SPOT Fuori Campus

SPOT Fuori Campus nasce come estensione del SPOT Music Fest: un’iniziativa che prova a uscire dal recinto puro del festival per costruire occasioni di incontro diretto tra artisti, studenti e territorio.

L’idea è semplice: prendere il dialogo che di solito si tiene tra addetti ai lavori (industry talk, panel, podcast) e portarlo in uno spazio aperto a chi non lavora ancora nella musica, ma vuole capirne i meccanismi e le possibilità.

Per la prima edizione di SPOT Fuori Campus, la scelta è caduta su uno dei nomi più riconoscibili della musica italiana contemporanea. Riccardo Zanotti racconterà la propria esperienza, il lavoro di squadra alla base di una band, la disciplina, il rapporto con il pubblico e con un mestiere che da fuori sembra fatto solo di palchi e che dentro è molto altro.

Il podcast con Michele Monina e Massimiliano Longo

La conversazione con Riccardo Zanotti si terrà nella cornice del podcast live dello SPOT Music Fest, condotto da Michele Monina e dal direttore di All Music Italia Massimiliano Longo. Un format che durante la rassegna ospiterà diversi protagonisti della scena italiana.

L’incontro si inserisce nel filone delle attività che SPOT dedica all’intersezione tra cultura musicale e territorio. Una scelta che All Music Italia condivide come partner del progetto.

Locandina ufficiale di SPOT Fuori Campus con Riccardo Zanotti, 12 giugno ore 10:30

Riccardo Zanotti, dai Pinguini Tattici Nucleari al palco di SPOT

Riccardo Zanotti arriva all’incontro nel pieno di una fase live importante per i Pinguini Tattici Nucleari, una delle band che negli ultimi anni ha attraversato in modo solido arrivando a dominare nel pop italiano.

Il loro ultimo singolo Sorry, Scusa, Lo Siento, di cui abbiamo già raccontato testo e significato e l’andamento al debutto tra radio e Spotify, segna il punto di partenza più recente del loro percorso in direzione tour negli stadi del 2027.

La presenza di Zanotti a SPOT Fuori Campus, nel cuore della stagione live dei Pinguini Tattici Nucleari, è un’occasione rara di ascoltarlo in un contesto diverso da quello del concerto.

Come prenotare: ingresso libero ma posti limitati

L’accesso a SPOT Fuori Campus è gratuito, ma per motivi organizzativi e di gestione degli spazi la prenotazione è obbligatoria. I posti disponibili sono al massimo 1.000 e l’ingresso sarà consentito solo a chi ha confermato la prenotazione, fino a esaurimento.

Per prenotarsi: questa la pagina ufficiale di Eventbrite dedicata all’evento.

Con SPOT Fuori Campus, lo SPOT Music Fest mette a fuoco una linea importante: costruire occasioni concrete di crescita e di cultura, dentro il territorio della zona Ovest di Milano, e renderle accessibili. La porta è aperta. Il 12 giugno alle 10:30.

All Music Italia

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