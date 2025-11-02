Amici 2025, le pagelle della sesta puntata: Riccardo spicca il volo, Flavia precipita

Amici 25: le pagelle della sesta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 2 novembre 2025.
Nella puntata con ospiti musicali Dardust e Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo singolo Dammi un Bacio, Plasma e Pierpaolo hanno vinto le rispettive sfide contro Cristian e Riccardo, giudicate rispettivamente da Charlie Rapino e Garrison Rochelle.
Ma non è tutto! Alex ha infatti eseguito il compito assegnatogli da Alessandra Celentano che, dopo l’esibizione, gli ha persino fatto i complimenti, mentre Rudy Zerbi ha proposto l’eliminazione di Opi, che è stato però salvato dalla sua coach, Anna Pettinelli.
amici 2025: Le gare di canto e ballo DEL 2 NOVEMBRE
Durante la sesta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.
A giudicare la gara di canto sono stati Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò Devitiis, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Samantha Togni.
LE ESIBIZIONI
Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini.
- GARD canta Fai Rumore di Diodato
- Alessio balla Sports Car di Julia Michaels, Ryan Tedder e Tate McRae
- Opi canta Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè
- Paola balla Donna Con Te di Anna Oxa
- Angie canta 100 Messaggi di Lazza
- Alex balla Suavemente di Elvis Crespo
- Michele canta River di Bishop Briggs
- Anna balla Twin Flames di Gaia
- Riccardo canta Cinque Giorni di Michele Zarrillo
- Maria Rosaria balla Bring Me To Life degli Evanescence
- Valentina canta A Thousand Miles di Vanessa Carlton
- Pierpaolo balla Piangere a 90 di Blanco
- Michelle canta Dieci di Annalisa
- Flavia canta Fiamme Negli Occhi dei Coma_Cose
GARA CANTO GIUDICATA DA DARDUST, VANESSA INCONTRADA E NICOLÒ DEVITIIS
- Gard
- Michele
- Valentina
- Michelle
- Riccardo
- Opi
- Angie
- Flavia (va in sfida)
Flavia non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Angie, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.
GARA BALLO GIUDICATA DA SAMANTHA TOGNI
- Alex
- Alessio
- Paola
- Maria Rosaria e Anna
- Pierpaolo (va in sfida)
Pierpaolo non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Maria Rosaria. La votazione, però, finisce in parità e così Alessandra Celentano suggerisce a Maria Rosaria di proporsi per la sfida.
