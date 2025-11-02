2 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
2 Novembre 2025

Amici 2025, le pagelle della sesta puntata: Riccardo spicca il volo, Flavia precipita

Nella puntata con ospiti Dardust e Giordana Angi, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione

di Lorenza Ferraro
Amici 25 pagelle sesta puntata 2 novembre
Amici 25: le pagelle della sesta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 2 novembre 2025.

Nella puntata con ospiti musicali Dardust e Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo singolo Dammi un Bacio, Plasma e Pierpaolo hanno vinto le rispettive sfide contro Cristian e Riccardo, giudicate rispettivamente da Charlie Rapino e Garrison Rochelle.

Ma non è tutto! Alex ha infatti eseguito il compito assegnatogli da Alessandra Celentano che, dopo l’esibizione, gli ha persino fatto i complimenti, mentre Rudy Zerbi ha proposto l’eliminazione di Opi, che è stato però salvato dalla sua coach, Anna Pettinelli.

amici 2025: Le gare di canto e ballo DEL 2 NOVEMBRE

Durante la sesta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò Devitiis, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Samantha Togni.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • GARD canta Fai Rumore di Diodato
  • Alessio balla Sports Car di Julia Michaels, Ryan Tedder e Tate McRae
  • Opi canta Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè
  • Paola balla Donna Con Te di Anna Oxa
  • Angie canta 100 Messaggi di Lazza
  • Alex balla Suavemente di Elvis Crespo
  • Michele canta River di Bishop Briggs
  • Anna balla Twin Flames di Gaia
  • Riccardo canta Cinque Giorni di Michele Zarrillo
  • Maria Rosaria balla Bring Me To Life degli Evanescence
  • Valentina canta A Thousand Miles di Vanessa Carlton
  • Pierpaolo balla Piangere a 90 di Blanco
  • Michelle canta Dieci di Annalisa
  • Flavia canta Fiamme Negli Occhi dei Coma_Cose

Dardust ad Amici 25

GARA CANTO GIUDICATA DA DARDUST, VANESSA INCONTRADA E NICOLÒ DEVITIIS

    1. Gard
    2. Michele
    3. Valentina
    4. Michelle
    5. Riccardo
    6. Opi
    7. Angie
    8. Flavia (va in sfida)

Flavia non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Angie, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA SAMANTHA TOGNI

  1. Alex
  2. Alessio
  3. Paola
  4. Maria Rosaria e Anna
  5. Pierpaolo (va in sfida)

Pierpaolo non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Maria Rosaria. La votazione, però, finisce in parità e così Alessandra Celentano suggerisce a Maria Rosaria di proporsi per la sfida.

Giordana Angi ad Amici 25

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della sesta puntata di Amici 2025.

Continua

