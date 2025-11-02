Amici 2025, le pagelle della sesta puntata: Riccardo spicca il volo, Flavia precipita

Amici 25: le pagelle della sesta puntata del Pomeridiano, in onda domenica 2 novembre 2025.

Nella puntata con ospiti musicali Dardust e Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo singolo Dammi un Bacio, Plasma e Pierpaolo hanno vinto le rispettive sfide contro Cristian e Riccardo, giudicate rispettivamente da Charlie Rapino e Garrison Rochelle.

Ma non è tutto! Alex ha infatti eseguito il compito assegnatogli da Alessandra Celentano che, dopo l’esibizione, gli ha persino fatto i complimenti, mentre Rudy Zerbi ha proposto l’eliminazione di Opi, che è stato però salvato dalla sua coach, Anna Pettinelli.

amici 2025: Le gare di canto e ballo DEL 2 NOVEMBRE

Durante la sesta puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò Devitiis, mentre per la gara di ballo Maria ha chiamato Samantha Togni.

LE ESIBIZIONI

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini.

GARD canta Fai Rumore di Diodato

canta di Alessio balla Sports Car di Julia Michaels , Ryan Tedder e Tate McRae

balla di , e Opi canta Cosa ti aspetti da me di Loredana Bertè

canta di Paola balla Donna Con Te di Anna Oxa

balla di Angie canta 100 Messaggi di Lazza

canta di Alex balla Suavemente di Elvis Crespo

balla di Michele canta River di Bishop Briggs

canta di Anna balla Twin Flames di Gaia

balla di Riccardo canta Cinque Giorni di Michele Zarrillo

canta di Maria Rosaria balla Bring Me To Life degli Evanescence

balla degli Valentina canta A Thousand Miles di Vanessa Carlton

canta di Pierpaolo balla Piangere a 90 di Blanco

balla di Michelle canta Dieci di Annalisa

canta di Flavia canta Fiamme Negli Occhi dei Coma_Cose

GARA CANTO GIUDICATA DA DARDUST, VANESSA INCONTRADA E NICOLÒ DEVITIIS

Gard Michele Valentina Michelle Riccardo Opi Angie Flavia (va in sfida)

Flavia non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Opi e Angie, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO GIUDICATA DA SAMANTHA TOGNI

Alex Alessio Paola Maria Rosaria e Anna Pierpaolo (va in sfida)

Pierpaolo non è l’unico ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Anna e Maria Rosaria. La votazione, però, finisce in parità e così Alessandra Celentano suggerisce a Maria Rosaria di proporsi per la sfida.

