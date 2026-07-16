svegliaginevra porta dal vivo i brani del suo ultimo album con dodici concerti nell’estate 2026, dal 16 luglio ad Arezzo fino alla chiusura del 6 settembre a Bologna. Dopo la pubblicazione di La fine della guerra e l’uscita del nuovo singolo La foto migliore, la cantautrice attraversa festival e rassegne in tutta Italia.
Ultimo aggiornamento: 13 luglio 2026. Pubblicato il calendario completo delle dodici date del tour estivo.
svegliaginevra concerti 2026: le date del tour estivo
|Data
|Città
|16 lug 2026
|Arezzo
Men/Go Fest
|17 lug 2026
|Guagnano (LE)
Arci Rubik
|18 lug 2026
|Putignano (BA)
Coopera Village
|24 lug 2026
|Massarella (FI)
Reality Bites Festival
|29 lug 2026
|Rivalta di Torino (TO)
Borgate dal Vivo
|31 lug 2026
|Realmonte (AG)
Light Blues Festival
|1 ago 2026
|Filago (BG)
Filagosto Festival
|2 ago 2026
|Bagnacavallo (RA)
Voci, Plurale Femminile
|8 ago 2026
|Decollatura (CZ)
Lyra Music Fest
|19 ago 2026
|Roseto degli Abruzzi (TE)
Transumare Festival
|20 ago 2026
|Roma
Tutta questa gente, Parco Schuster
|6 set 2026
|Bologna
Sun Donato Fest
Le date rientrano in festival e rassegne musicali: le informazioni su ingressi, biglietti ed eventuali accrediti sono gestite direttamente dagli organizzatori delle singole manifestazioni.
Il tour porta dal vivo La fine della guerra
Il tour estivo accompagna svegliaginevra sui palchi di festival e rassegne in tutta Italia, con l’occasione di ascoltare dal vivo i brani di La fine della guerra, l’ultimo album della cantautrice.
La tournée arriva in un momento importante del percorso artistico dell’artista, che dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio continua ad ampliare il progetto discografico con l’uscita del nuovo singolo La foto migliore.
Biglietti per i concerti di svegliaginevra
Le modalità di accesso variano in base all’organizzazione dei singoli festival. Alcune date prevedono ingresso libero, altre biglietteria gestita sul posto. Conviene fare riferimento ai canali ufficiali delle manifestazioni per verificare disponibilità e modalità di accredito.