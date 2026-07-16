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Tour 2026 di svegliaginevra: tutte le date dei concerti estivi

Da Arezzo a Roma, passando per festival e rassegne in tutta Italia: ecco tutte le date del tour estivo 2026 di svegliaginevra.

Tour di Alessandro Genovese
svegliaginevra durante il tour estivo 2026
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svegliaginevra porta dal vivo i brani del suo ultimo album con dodici concerti nell’estate 2026, dal 16 luglio ad Arezzo fino alla chiusura del 6 settembre a Bologna. Dopo la pubblicazione di La fine della guerra e l’uscita del nuovo singolo La foto migliore, la cantautrice attraversa festival e rassegne in tutta Italia.

Ultimo aggiornamento: 13 luglio 2026. Pubblicato il calendario completo delle dodici date del tour estivo.

svegliaginevra concerti 2026: le date del tour estivo

svegliaginevra · Tour estivo 2026
Data Città
16 lug 2026 Arezzo
Men/Go Fest
17 lug 2026 Guagnano (LE)
Arci Rubik
18 lug 2026 Putignano (BA)
Coopera Village
24 lug 2026 Massarella (FI)
Reality Bites Festival
29 lug 2026 Rivalta di Torino (TO)
Borgate dal Vivo
31 lug 2026 Realmonte (AG)
Light Blues Festival
1 ago 2026 Filago (BG)
Filagosto Festival
2 ago 2026 Bagnacavallo (RA)
Voci, Plurale Femminile
8 ago 2026 Decollatura (CZ)
Lyra Music Fest
19 ago 2026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Transumare Festival
20 ago 2026 Roma
Tutta questa gente, Parco Schuster
6 set 2026 Bologna
Sun Donato Fest

Le date rientrano in festival e rassegne musicali: le informazioni su ingressi, biglietti ed eventuali accrediti sono gestite direttamente dagli organizzatori delle singole manifestazioni.

Il tour porta dal vivo La fine della guerra

Il tour estivo accompagna svegliaginevra sui palchi di festival e rassegne in tutta Italia, con l’occasione di ascoltare dal vivo i brani di La fine della guerra, l’ultimo album della cantautrice.

La tournée arriva in un momento importante del percorso artistico dell’artista, che dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio continua ad ampliare il progetto discografico con l’uscita del nuovo singolo La foto migliore.

Biglietti per i concerti di svegliaginevra

Le modalità di accesso variano in base all’organizzazione dei singoli festival. Alcune date prevedono ingresso libero, altre biglietteria gestita sul posto. Conviene fare riferimento ai canali ufficiali delle manifestazioni per verificare disponibilità e modalità di accredito.

All Music Italia

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