“Sul più bello” è il nuovo singolo di svegliaginevra scritto per l’omonima serie tv in uscita su Prime Video

Si intitola Sul più bello (Columbia Records / Sony Music Italy) il nuovo singolo di svegliaginevra, canzone originale scritta in occasione dell’uscita dell’omonima serie tv su Prime Video il prossimo 29 luglio.

SVEGLIAGINEVRA, “SUL PIÙ BELLO”

Con i suoi testi malinconici ricchi di immagini e suggestioni evocative, svegliaginevra anche questa volta riesce a trasportare l’ascoltatore in un viaggio tra atmosfere romantiche e sognanti. Si fondono cantautorato anni ’90 e it-pop contemporaneo sopra un tappeto sonoro elegante e nostalgico che viene attraversato dalla voce calda della cantautrice.

Sul più bello racconta il periodo post universitario, in un momento in cui tra numerose nuove esperienze ci si trova davanti a delle scelte nuove da fare e alle responsabilità che poi ne conseguono. Anche con questo brano, quindi, svegliaginevra dà voce ad una generazione che scappa “sul più bello”, che ha paura e fa fatica a gestire le proprie responsabilità ed emozioni.

Come anticipato precedentemente, Sul più bello non solo è il nome del nuovo brano di svegliaginevra, ma anche il titolo della nuova serie diretta dalla regista Francesca Marino e prodotta da Eagle Production.

Su questa esperienza, svegliaginevra racconta: «Quando Francesca mi ha chiesto di scrivere la sigla di Sul più Bello non potevo crederci. Ho sempre sognato di essere la colonna sonora di un film quindi per me è stato incredibilmente bello guardare in anteprima la serie tv e poi scrivere una canzone che potesse, in qualche modo, riassumere i sentimenti e le storie dei protagonisti».