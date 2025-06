Svegliaginevra torna con un brano sull’importanza di fermarsi e di accettare ogni “Pessima Idea”

Svegliaginevra, Pessima Idea: significato del testo del nuovo singolo.

Già annunciata come opening act delle due date allo Stadio San Siro di Milano dell’Hello World – Tour Stadi 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari, svegliaginevra torna a raccontare l’amore nelle sue diverse forme, mettendosi ancora una volta in gioco e mostrandosi anche fragile con il nuovo singolo Pessima Idea, in uscita venerdì 13 giugno per Nigiri / Columbia Records / Sony Music Italy.

SVEGLIAGINEVRA, “PESSIMA IDEA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Dolce-amaro, fresco come una brezza estiva, ma attraversato da una consapevolezza malinconica, il brano è lo specchio di un momento lucido, di quella fase in cui ti rendi conto che di idee sbagliate ce ne sono state più di una e ognuna di loro ha lasciato un segno.

Ed ecco che, tra immagini sospese, Pessima Idea racconta quanto sia importante fermarsi, ascoltarsi e accettare che da un errore può nascere qualcosa di buono.

“La canzone affronta riflessioni sparse sulla vita e sulla sua effimerità e racconta come, in questo mondo così veloce, a volte diventi necessario rallentare e soffermarsi un po’ su quello che ci succede e su come lo viviamo, per capire che – in fondo – da qualche pessima idea può sempre nascere qualcosa di buono”.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Pessima Idea sarà disponibile a partire da venerdì 13 giugno.

