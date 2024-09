“A cosa serve l’estate”: svegliaginevra e Leo Gassmann insieme per un nuovo singolo

Svegliaginevra e Leo Gassmann, “A cosa serve l’estate“, testo e significato del nuovo singolo.

Fuori venerdì 20 settembre per Columbia Records/Sony Music Italy, il nuovo singolo di svegliaginevra in collaborazione con Leo Gassmann, dal titolo “A cosa serve l’estate“.

“Ho avuto la fortuna di conoscere Leo Gassmann. Il suo entusiasmo e l’amore che ha per l’arte e la musica mi hanno spinto a chiedergli un feedback sul pezzo. Poi però se n’è innamorato così tanto che d’istinto gli ho chiesto se per caso volesse cantarlo con me. Aveva capito il senso e sapeva già cosa volesse dire ritrovarsi ad aspettare l’inverno per poter stare bene.” racconta la cantautrice sul rapporto con Leo Gassmann.

svegliaginevra, leo gassmann – a cosa serve l’estate: significato del brano

Il brano racconta di un’estate diversa, più intensa ed emotiva e che si allontana dalla spensieratezza a cui siamo abituati. I ricordi e la fine di una storia hanno reso la stagione più difficile, ma si sa che dopo l’inverno arriverà sempre un’altra estate da scoprire.

Le voci dei due artisti creano un perfetto mix tra leggerezza e malinconia, dando una sfumatura affascinante al brano, scritto a quattro mani da svegliaginevra e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Il singolo arriva quasi un anno dopo l’ultimo album dell’artista “Nessun Dramma“, uscito a novembre 2023.

svegliaginevra, leo gassmann – a cosa serve l’estate: testo del brano

Il testo del brano “A cosa serve l’estate” di Svegliaginevra ft. Leo Gassmann è disponibile da venerdì 20 settembre.

