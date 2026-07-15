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Alessandro Genovese
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La foto migliore, svegliaginevra torna con un nuovo singolo dal suo ultimo album

Il singolo racconta un amore intenso ma destinato a durare un'estate.

News di Alessandro Genovese
svegliaginevra in occasione dell'uscita del singolo La foto migliore
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Svegliaginevra amplia il percorso del suo ultimo album con un nuovo capitolo. Da venerdì 17 luglio sarà disponibile La foto migliore (Nigiri, distribuito da Columbia Records / Sony Music Italy), singolo che entra nella tracklist de La fine della guerra, il disco pubblicato dopo la partecipazione dell’artista al Concertone del Primo Maggio e accolto positivamente da stampa e critica.

Con questo brano, la cantautrice torna a raccontare i sentimenti che attraversano il suo ultimo progetto, soffermandosi su un amore destinato a esaurirsi nel tempo di un’estate. Un ricordo che rimane vivo, senza rimpianti, ma con la consapevolezza che anche le esperienze più intense possono avere una durata limitata.

Svegliaginevra, di cosa parla La foto migliore

Il nuovo singolo ruota attorno alla nostalgia di una relazione breve ma intensa. L’immagine della fotografia diventa la metafora di un momento che resta impresso nel tempo, capace di riaffiorare ogni volta che viene osservato o, in questo caso, ascoltato.

La stessa svegliaginevra descrive così il significato del brano:

“Il racconto nostalgico di un amore metaforicamente estivo, tanto breve quanto intenso. Le canzoni alla fine sono come vecchie foto: immortalano un frammento emotivo nel tempo, riportandolo in vita a ogni ascolto/visione”.

Nel testo non emergono rabbia o delusione. La cantautrice sceglie, invece, di mettere al centro il valore dei ricordi e il modo in cui alcune esperienze, anche se finite, continuano a lasciare un segno.

La fine della guerra, il disco continua ad arricchirsi

Con La foto migliore, svegliaginevra prosegue il racconto iniziato con La fine della guerra, un album costruito attorno a temi personali come la libertà, la solitudine, il lutto, la perdita, la rinascita e l’amore.

L’artista ha raccontato il disco come un lavoro nato dall’esigenza di confrontarsi anche con aspetti della propria esperienza ancora in fase di comprensione. Ogni brano affronta una parte di questo percorso, mantenendo come elemento distintivo la sua voce accompagnata dalla chitarra acustica.

Il tour estivo di svegliaginevra

Oltre all’uscita del nuovo singolo, svegliaginevra sarà protagonista di una serie di concerti e festival estivi in tutta Italia, portando dal vivo i brani de La fine della guerra insieme al nuovo repertorio che continua ad arricchire il progetto discografico.

Crediti di La foto migliore

Autore: Ginevra Scognamiglio
Compositori: Ginevra Scognamiglio, Francesco Mattia Pisapia
Produttore: Pisapia

 

All Music Italia

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