svegliaginevra pubblica il delicato e intimo singolo “I fatti miei”

Dopo il brano Da domani cosa farai?, svegliaginevra torna con un nuovo singolo. I fatti miei – questo è il titolo del pezzo – è disponibile negli store digitali dal 12 dicembre 2025 per Nigiri (distribuzione: Columbia Records/Sony Music Italy).

I fatti miei è un brano delicato, nel quale un frammento di intimità viene messo in musica. svegliaginevra affronta un tema che di solito viene trascurato: il bisogno di lasciar andare qualcuno continuando, inevitabilmente, a sentirlo vicino.“Se mi chiederanno dove sei, che fai? Fingerò che non m’importa molto di saperlo”, canta l’artista.

In questa canzone, svegliaginevra racchiude domande e dubbi irrisolti che non esigono soluzioni. Racconta il gesto fragile di chi prova a tenere insieme ciò che una fine ha disperso. Descrive il tentativo, quasi involontario, di dare forma a un’assenza che continua a parlare anche quando non dovrebbe.

I fatti miei diventa così un momento di sincerità. Non ci sono verità da affermare, né risposte da cercare. Ci sono solo pensieri che riaffiorano, e immagini che si ripresentano come piccoli appigli di memoria. La canzone è un racconto che non pretende conclusioni e che accetta la vulnerabilità come unico terreno possibile.

La tematica affrontata da svegliaginevra ha una natura delicata; e l’atmosfera della canzone lo sottolinea. La voce è come una confessione silenziosa. Il suono della chitarra è morbido. Tutto nel brano sembra muoversi in quella zona sottile in cui nostalgia e lucidità si sfiorano, senza mai prevalere l’una sull’altra.

La produzione, a cura di PAGA ed elia.wave, è essenziale. Gli elementi sonori si muovono intorno alla voce di svegliaginevra, permettendole di mostrarsi nuda, nitida, vera.