15 Dicembre 2025
Fabio Gattone
15 Dicembre 2025

svegliaginevra pubblica il delicato e intimo singolo “I fatti miei”

Il brano segue alla pubblicazione dei precedenti singoli “Pessima idea” e “Da domani cosa farai?”

svegliaginevra pubblica il singolo "I fatti miei"
Dopo il brano Da domani cosa farai?, svegliaginevra torna con un nuovo singolo. I fatti miei – questo è il titolo del pezzo – è disponibile negli store digitali dal 12 dicembre 2025 per Nigiri (distribuzione: Columbia Records/Sony Music Italy).

I fatti miei è un brano delicato, nel quale un frammento di intimità viene messo in musica. svegliaginevra affronta un tema che di solito viene trascurato: il bisogno di lasciar andare qualcuno continuando, inevitabilmente, a sentirlo vicino.“Se mi chiederanno dove sei, che fai? Fingerò che non m’importa molto di saperlo”, canta l’artista.

svegliaginevra torna con il brano "I fatti miei"

In questa canzone, svegliaginevra racchiude domande e dubbi irrisolti che non esigono soluzioni. Racconta il gesto fragile di chi prova a tenere insieme ciò che una fine ha disperso. Descrive il tentativo, quasi involontario, di dare forma a un’assenza che continua a parlare anche quando non dovrebbe.

I fatti miei diventa così un momento di sincerità. Non ci sono verità da affermare, né risposte da cercare. Ci sono solo pensieri che riaffiorano, e immagini che si ripresentano come piccoli appigli di memoria. La canzone è un racconto che non pretende conclusioni e che accetta la vulnerabilità come unico terreno possibile.

La tematica affrontata da svegliaginevra ha una natura delicata; e l’atmosfera della canzone lo sottolinea. La voce è come una confessione silenziosa. Il suono della chitarra è morbido. Tutto nel brano sembra muoversi in quella zona sottile in cui nostalgia e lucidità si sfiorano, senza mai prevalere l’una sull’altra.

La produzione, a cura di PAGA ed elia.wave, è essenziale. Gli elementi sonori si muovono intorno alla voce di svegliaginevra, permettendole di mostrarsi nuda, nitida, vera.

