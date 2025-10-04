svegliaginevra s’interroga dopo la fine d’un amore: “Da domani cosa farai?”

Dopo il brano Pessima idea, la cantautrice svegliaginevra lancia il suo secondo singolo del 2025. Da domani cosa farai? – questo è il titolo – è disponibile sulle piattaforme digitali dal 3 ottobre 2025 per Nigiri e distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy.

Nei suoi brani l’artista racconta l’amore in tutte le diverse forme, e ogni volta si mette in gioco. Anche con questo nuovo singolo, svegliaginevra tratta il tema dell’amore. Da domani cosa farai? affronta però il momento successivo alla fine della relazione. Il brano racconta ciò che succede quando un rapporto finisce. Parla di quell’equilibrio delicato tra nostalgia e speranza, tra la memoria di ciò che è stato e la possibilità di un futuro migliore per entrambi.

svegliaginevra costruisce un testo fatto di immagini, interrogativi e piccoli rimorsi, che non cercano risposte ma trovano senso solo nella musica. I ricordi riaffiorano piano piano e lasciano un dubbio irrisolto: “abbiamo fatto bene a dire basta o avremmo dovuto lottare ancora un po’?“.

“Quindi cosa farai tu domani? quindi cosa farò io domani se resto qua?“, si domanda svegliaginevra nelle ultime battute del brano. In questo modo, la cantautrice pone un interrogativo che porta con sé amore e cura, oltre alla sensazione che qualcosa – in qualche modo – resterà.

Da domani cosa farai? è scritta da Ginevra Scognamiglio, che ha composto anche la musica con Elia D’Ovidio. La produzione del brano è di Paga ed elia.wave. L’artwork è di Chiara Ceccaioni.

Le foto sono di Claudia Mazza