4 Ottobre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
4 Ottobre 2025

svegliaginevra s’interroga dopo la fine d’un amore: “Da domani cosa farai?”

Si tratta del secondo singolo pubblicato dalla cantautrice quest'anno, dopo il brano “Pessima idea” rilasciato a giugno

News di Fabio Gattone
svegliaginevra torna con il brano "Da domani cosa farai?"
Condividi su:

Dopo il brano Pessima idea, la cantautrice svegliaginevra lancia il suo secondo singolo del 2025. Da domani cosa farai? – questo è il titolo – è disponibile sulle piattaforme digitali dal 3 ottobre 2025 per Nigiri e distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy.

Nei suoi brani l’artista racconta l’amore in tutte le diverse forme, e ogni volta si mette in gioco. Anche con questo nuovo singolo, svegliaginevra tratta il tema dell’amore. Da domani cosa farai? affronta però il momento successivo alla fine della relazione. Il brano racconta ciò che succede quando un rapporto finisce. Parla di quell’equilibrio delicato tra nostalgia e speranza, tra la memoria di ciò che è stato e la possibilità di un futuro migliore per entrambi.

svegliaginevra pubblica il brano "Da domani cosa farai?"

svegliaginevra costruisce un testo fatto di immagini, interrogativi e piccoli rimorsi, che non cercano risposte ma trovano senso solo nella musica. I ricordi riaffiorano piano piano e lasciano un dubbio irrisolto: “abbiamo fatto bene a dire basta o avremmo dovuto lottare ancora un po’?“.

Quindi cosa farai tu domani? quindi cosa farò io domani se resto qua?“, si domanda svegliaginevra nelle ultime battute del brano. In questo modo, la cantautrice pone un interrogativo che porta con sé amore e cura, oltre alla sensazione che qualcosa – in qualche modo – resterà.

Da domani cosa farai? è scritta da Ginevra Scognamiglio, che ha composto anche la musica con Elia D’Ovidio. La produzione del brano è di Paga ed elia.wave. L’artwork è di Chiara Ceccaioni.

svegliaginevra torna con il nuovo brano "Da domani cosa farai?"

Le foto sono di Claudia Mazza

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Emma Brutta storia testo significato 1

"Brutta storia", il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli
X Factor 2025 Bootcamp prima puntata, i voti e le pagelle dei concorrenti con commenti e giudizi 2

X Factor 2025 Bootcamp: la voce di Delia Buglisi s'impone nella prima puntata, ma il resto convince a metà
Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025 da Emma a Fiorella Mannoia, da Luk3 a Ruggero 3

Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025: Emma torna con forza, Fiorella Mannoia regina del popolo
Irama Live 2025 all'Arena di Verona: scaletta e recensione 4

Irama trasforma l'Arena di Verona in un'enorme casa accogliente: "Benvenuti!"
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 5

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
New Music Friday 3 ottobre 2025 – Radio Date nuovi singoli in uscita 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 ottobre 2025
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 8

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 25 anticipazioni puntata 5 ottobre con Gaia, Sarah Toscano e Mida 10

Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 5 ottobre 2025: cinque allievi in sfida

Cerca su A.M.I.