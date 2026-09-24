di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:

Benji & Fede, il primo tour nei teatri parte da Modena: tutte le date

Otto concerti dal 3 al 19 ottobre, con data zero sold out a Modena e tappe a Roma, Milano e Napoli.

Benji & Fede per il tour 2026 Sempre in due – Live a teatro
Tour di Oriana Meo
Condividi su:

Benji & Fede portano i concerti del 2026 nei teatri con Sempre in due – Live a teatro, una nuova fase del tour con otto date in programma a ottobre. Si parte il 3 ottobre dal Teatro Storchi di Modena, data zero già sold out, per chiudere il 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli.

Per il duo è il primo tour costruito interamente per i teatri, dopo i live estivi. Un cambio di dimensione che porta Benjamin Mascolo e Federico Rossi in spazi più raccolti e con uno spettacolo pensato per dare maggiore spazio alle canzoni e al racconto.

Benji & Fede concerti 2026: le date di Sempre in due – Live a teatro

Il calendario comprende otto appuntamenti tra il 3 e il 19 ottobre. La data zero nella loro Modena è già sold out.

Benji & Fede · Sempre in due – Live a teatro 2026
Data Città Biglietti
3 ott 2026 Modena
Teatro Storchi		 Sold out
5 ott 2026 Torino
Teatro Colosseo		 Biglietti
7 ott 2026 Firenze
Teatro Cartiere Carrara		 Biglietti
8 ott 2026 Bologna
Teatro Duse		 Biglietti
11 ott 2026 Pescara
Teatro Massimo		 Biglietti
13 ott 2026 Roma
Teatro Brancaccio		 Biglietti
16 ott 2026 Milano
Teatro Dal Verme		 Biglietti
19 ott 2026 Napoli
Teatro Augusteo		 Biglietti
All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Benji & Fede, il primo tour nei teatri

Sempre in due – Live a teatro segna il debutto di Benji & Fede in una tournée interamente ospitata nei teatri. La scelta distingue nettamente questa parte del percorso live dai concerti estivi e apre un nuovo ciclo anche dal punto di vista dello spettacolo.

Il Teatro Storchi ha già avuto un ruolo nella fase più recente del duo: proprio nel teatro modenese è stato girato il videoclip di Zero, singolo pubblicato prima dell’annuncio della tournée. La stessa venue ospiterà il 3 ottobre la data zero, già sold out.

Il tour attraverserà poi Torino, Firenze, Bologna e Pescara prima delle tappe di Roma e Milano. La chiusura è prevista il 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli.

Biglietti e prevendite per Sempre in due – Live a teatro

Le prevendite del tour sono state aperte online il 10 febbraio 2026 attraverso Vivo Concerti, mentre dal 15 febbraio i biglietti sono disponibili anche nei punti vendita autorizzati.

La data zero del 3 ottobre al Teatro Storchi di Modena risulta sold out. Per gli altri appuntamenti la disponibilità può variare in base alla singola data.

Leggi anche

All Music Italia

Leggi anche

Pagelle nuovi singoli 5 giugno 2026, collage con Ditonellapiaga e gli artisti della settimana

Pagelle Nuovi Singoli 5 giugno 2026: Ditonellapiaga (8), Francesca Michielin (7½), Luk3 (5)
Benji & Fede tour teatri 2026 date e biglietti

Benji & Fede, chiuso il Summer Tour 2026: ora si passa ai teatri
Benji e Fede in posa in studio, con Fede che imbraccia una chitarra elettrica nera

Benji & Fede, Oh, Maria!: testo e significato del brano che racconta un amore fuori asse a ritmo anni '70
Pagelle nuovi singoli 23 gennaio 2026

Pagelle nuovi singoli 23 gennaio: Blanco è cresciuto, Beatrice Quinta fa la queen, Bresh un po' sottone
Benji & Fede presentano il nuovo singolo Zero

Benji & Fede annunciano il nuovo singolo "Zero": un ritorno all'essenziale
Artisti italiani senza certificazioni FIMI 2025

Da Tiziano Ferro a Giusy Ferreri, fino a Benji & Fede: gli artisti senza nuove certificazioni da più tempo
Trash d’autore agosto 2025 Rosa Chemical Rose Villain Benji

Trash d’autore – Piedi, creste e desideri: Rosa Chemical, Rose Villain e Benji al centro del pop
Benjiamin Mascolo racconta i suoi desideri tra Sanremo, vita privata e un libro da scrivere

Benjiamin Mascolo, presto papà: i 10 sogni tra Sanremo, vita privata e un libro da scrivere

Articoli più letti

Ultimo durante il concerto di Tor Vergata nell'immagine del test "Quale canzone di Ultimo sei?" di All Music Italia 1

Quale canzone di Ultimo ti rappresenta? Fai il test
Sfera Ebbasta nella foto promozionale di Lontano, primo singolo da Purosangue 2

Sfera Ebbasta, Lontano è il primo estratto da Purosangue
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 3

Ultimo a Tor Vergata: scaletta ufficiale de La Favola per sempre, il concerto dei record
Luciano Ligabue durante il tour La Notte di Certe Notti nei palasport 2026 4

Ligabue riparte da Verona: la nuova scaletta del tour nei palasport
Marco Mengoni con una cornetta telefonica accanto a un telefono nero, nel progetto Allo Sbagliato 5

Marco Mengoni diventa direttore creativo di Allo Sbagliato, il nuovo offline club di Milano
I giudici di X Factor 2026 Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama al tavolo della giuria durante le Audizioni 6

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata delle Audizioni
Achille Lauro in concerto a San Siro durante il tour Comuni Immortali 7

Achille Lauro, il concerto di San Siro in tv: quando va in onda su Canale 5
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini annuncia nuove date del IO CANTO YO CANTO World Tour 2026/2027 9

Laura Pausini, la scaletta di IO CANTO World Tour 2026: tutte le date e i biglietti
Radio Date 25 settembre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday 10

Radio Date 25 settembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Cerca su A.M.I.