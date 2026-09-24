Benji & Fede portano i concerti del 2026 nei teatri con Sempre in due – Live a teatro, una nuova fase del tour con otto date in programma a ottobre. Si parte il 3 ottobre dal Teatro Storchi di Modena, data zero già sold out, per chiudere il 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli.

Per il duo è il primo tour costruito interamente per i teatri, dopo i live estivi. Un cambio di dimensione che porta Benjamin Mascolo e Federico Rossi in spazi più raccolti e con uno spettacolo pensato per dare maggiore spazio alle canzoni e al racconto.

Benji & Fede concerti 2026: le date di Sempre in due – Live a teatro

Il calendario comprende otto appuntamenti tra il 3 e il 19 ottobre. La data zero nella loro Modena è già sold out.

Benji & Fede · Sempre in due – Live a teatro 2026 Data Città Biglietti 3 ott 2026 Modena

Teatro Storchi Sold out 5 ott 2026 Torino

Teatro Colosseo Biglietti 7 ott 2026 Firenze

Teatro Cartiere Carrara Biglietti 8 ott 2026 Bologna

Teatro Duse Biglietti 11 ott 2026 Pescara

Teatro Massimo Biglietti 13 ott 2026 Roma

Teatro Brancaccio Biglietti 16 ott 2026 Milano

Teatro Dal Verme Biglietti 19 ott 2026 Napoli

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Benji & Fede, il primo tour nei teatri

Sempre in due – Live a teatro segna il debutto di Benji & Fede in una tournée interamente ospitata nei teatri. La scelta distingue nettamente questa parte del percorso live dai concerti estivi e apre un nuovo ciclo anche dal punto di vista dello spettacolo.

Il Teatro Storchi ha già avuto un ruolo nella fase più recente del duo: proprio nel teatro modenese è stato girato il videoclip di Zero, singolo pubblicato prima dell’annuncio della tournée. La stessa venue ospiterà il 3 ottobre la data zero, già sold out.

Il tour attraverserà poi Torino, Firenze, Bologna e Pescara prima delle tappe di Roma e Milano. La chiusura è prevista il 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli.

Biglietti e prevendite per Sempre in due – Live a teatro

Le prevendite del tour sono state aperte online il 10 febbraio 2026 attraverso Vivo Concerti, mentre dal 15 febbraio i biglietti sono disponibili anche nei punti vendita autorizzati.

La data zero del 3 ottobre al Teatro Storchi di Modena risulta sold out. Per gli altri appuntamenti la disponibilità può variare in base alla singola data.