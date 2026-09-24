Benji & Fede portano i concerti del 2026 nei teatri con Sempre in due – Live a teatro, una nuova fase del tour con otto date in programma a ottobre. Si parte il 3 ottobre dal Teatro Storchi di Modena, data zero già sold out, per chiudere il 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli.
Per il duo è il primo tour costruito interamente per i teatri, dopo i live estivi. Un cambio di dimensione che porta Benjamin Mascolo e Federico Rossi in spazi più raccolti e con uno spettacolo pensato per dare maggiore spazio alle canzoni e al racconto.
Benji & Fede concerti 2026: le date di Sempre in due – Live a teatro
Il calendario comprende otto appuntamenti tra il 3 e il 19 ottobre. La data zero nella loro Modena è già sold out.
|Data
|Città
|Biglietti
|3 ott 2026
|Modena
Teatro Storchi
|Sold out
|5 ott 2026
|Torino
Teatro Colosseo
|Biglietti
|7 ott 2026
|Firenze
Teatro Cartiere Carrara
|Biglietti
|8 ott 2026
|Bologna
Teatro Duse
|Biglietti
|11 ott 2026
|Pescara
Teatro Massimo
|Biglietti
|13 ott 2026
|Roma
Teatro Brancaccio
|Biglietti
|16 ott 2026
|Milano
Teatro Dal Verme
|Biglietti
|19 ott 2026
|Napoli
Teatro Augusteo
|Biglietti
Benji & Fede, il primo tour nei teatri
Sempre in due – Live a teatro segna il debutto di Benji & Fede in una tournée interamente ospitata nei teatri. La scelta distingue nettamente questa parte del percorso live dai concerti estivi e apre un nuovo ciclo anche dal punto di vista dello spettacolo.
Il Teatro Storchi ha già avuto un ruolo nella fase più recente del duo: proprio nel teatro modenese è stato girato il videoclip di Zero, singolo pubblicato prima dell’annuncio della tournée. La stessa venue ospiterà il 3 ottobre la data zero, già sold out.
Il tour attraverserà poi Torino, Firenze, Bologna e Pescara prima delle tappe di Roma e Milano. La chiusura è prevista il 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli.
Biglietti e prevendite per Sempre in due – Live a teatro
Le prevendite del tour sono state aperte online il 10 febbraio 2026 attraverso Vivo Concerti, mentre dal 15 febbraio i biglietti sono disponibili anche nei punti vendita autorizzati.
La data zero del 3 ottobre al Teatro Storchi di Modena risulta sold out. Per gli altri appuntamenti la disponibilità può variare in base alla singola data.