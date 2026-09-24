Tutti cantano Alfa all’Arena di Verona: “anatomia” di un fenomeno pop

Alfa è il primo artista genovese ad aver calcato, per un concerto tutto suo, il palco dell’Arena di Verona.

A farlo notare è stato lui stesso proprio durante il live, sold-out, che l’ha visto omaggiare – nel giorno del suo compleanno (23 settembre 2026) – Gino Paoli sulle note di Sapore di Sale (qui per sapere di più sull’inedito postumo).

Ma non è tutto! Quello di Alfa all’anfiteatro scaligero non è stato infatti un semplice concerto. Piuttosto, potremmo parlare di una grande festa, con tanto di banda (il Corpo Bandistico Arrigo Boito di Verona) e quartetto d’archi (per la prima volta sul palco al fianco dell’artista), una di quelle che organizzi quando realizzi che di strada ne hai percorsa proprio tanta.

Una maratona, non la gara dei 100 metri. È questa che Alfa ha vinto e lo ha fatto scrivendo canzoni talvolta di una semplicità disarmante, per alcuni forse un po’ troppo zuccherose, ma capaci di raccontare una quotidianità stra-ordinaria, che fugge dall’ordinario.

Ed ecco che il concerto all’Arena di Verona si è trasformato in un duetto “senza fine”, come canterebbero Gino Paoli e Ornella Vanoni. Sì, perché il pubblico non ha mai smesso di cantare, coprendo – talvolta – la voce del cantautore genovese.

Un Alfa emozionato e incredulo nel cantare, accompagnato dagli archi, “canzoni che non avevano queste aspettative“.

Lo show, invece, puntava in alto sin da subito, prendendo come punti di riferimento gli ultimi live di Bad Bunny e Bruno Mars. L’intro invece, con il “monologo” del padre (“tremendamente sincero” a detta di Alfa), trae ispirazione da un programma disponibile su Netflix in cui uno stand-up comedian messicano fa aprire lo show alla madre.

Alfa, a Verona due grandi annunci: album, singolo e… tour

L’Arena è l’arena! Un luogo tra l’intimo e il sacro. Una venue ambitissima. Ed è proprio da qui che Alfa ha fatto due grandi annunci.

Il primo è il titolo del nuovo disco, Tempo al Tempo, che sarà anticipato dal singolo Eri Solo Da Incontrare, presentato ieri sera in anteprima davanti a undicimila cuori. Il secondo è il tour nei palazzetti che accompagnerà l’uscita dell’album, il Tempo al Tempo Tour (ne abbiamo parlato qui), con cinque speciali concerti a Bari, Firenze, Napoli, Roma e Torino.

Insomma, quella all’anfiteatro scaligero è senza alcun dubbio una data live da ricordare, piena di prime volte (la band canta! E anche la sicurezza, ah no era l’ex batterista) e delle lacrime, belle, di chi ha ancora la fame negli occhi.

Qui trovate la scaletta dell’evento all’Arena di Verona.