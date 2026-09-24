YURTA House Party, il format ideato da Federico Baroni di YURTA Studio, trova casa all’Apollo Milano: la nuova stagione parte domenica 27 settembre 2026, dalle 18 all’1, in via Giosuè Borsi 9/2.

Al centro c’è la DJ JAM, sintetizzata nel claim “Where DJs meet musicians”: il DJ costruisce il groove, musicisti e vocalist entrano nel set e improvvisano dal vivo.

Baroni, attivo da oltre dodici anni nel settore musicale, ha ideato il progetto per riportare la musica suonata e i musicisti al centro della scena, come già in Blackout. Il format è nato da una festa fatta in casa con un DJ e alcuni amici musicisti.

Baroni racconta com’è arrivato all’Apollo: “I primi a credere nel format sono stati i ragazzi di Est Bar, che ci hanno dato la possibilità di portarlo fuori da casa.”

“Dopo appena due eventi sono arrivate diverse proposte e quando è arrivata quella dell’Apollo ho sentito che era il posto giusto: l’idea stessa di ‘casa’ era perfettamente coerente con quello che volevamo costruire. Dal 27 settembre l’Apollo diventerà quindi la nuova casa di YURTA House Party.”

Si parte alle 18 con You Nico, curatore musicale dell’evento, e una selezione interamente in vinile: restano a disposizione alcuni strumenti per chi vuole improvvisare. Seguono i live di Berlina, Sesto e Jack Bloom. Dalle 22 tocca alla DJ JAM, prima con Baroni, poi con Pentola e You Nico, insieme ai musicisti resident e agli ospiti.

Nella sala B dell’Apollo ci sono biliardino, tatuaggi, toothgems, una mostra fotografica e interviste. L’ingresso costa 10 euro, con i biglietti in vendita su DICE.