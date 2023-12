Federico Baroni presenta il nuovo singolo “Spine”, scritto con Federica Camba

Federico Baroni, “Spine“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 1° dicembre per Warner Music Italy, “Spine” è il nuovo singolo di Federico Baroni, scritto insieme a Federica Camba e prodotto da Riccardo Scirè.

Federico Baroni, “Spine”: significato del brano

“Spine” è un brano emotivo in cui Federico esprime la sofferenza derivante da un rapporto in cui non c’è comunicazione, dove le spine sono la metafora dei sentimenti inespressi e delle parole non dette.

Con questo brano Baroni si prefigge dunque l’obiettivo di far riflettere sull’importanza di esprimere i propri sentimenti e di dire anche un semplice “ti voglio bene“.

“Le spine sono una metafora dei sentimenti che ci teniamo dentro e delle parole che non diciamo. Quindi, andiamo avanti così, tenendoci tutto dentro, finché non troviamo il coraggio di dire all’altra persona cosa proviamo e iniziamo a guardare non solo le spine di una rosa, come di un rapporto, ma anche i suoi petali, la parte più bella. A quel punto tutto ritrova un senso”.

“Spine”: testo del brano

Spine

Nel mio petto

Se ti guardo dormire

Spine

Nel mio letto

Non lo riesco a gestire

Non lo so

Non lo so

Non lo so

Cosa c’ho

Quindi non mi chiedere

Cosa c’ho

Cosa c’ho

Cosa c’ho

Cosa c’ho?

Non lo posso dire a te

Non lo so

Non lo so

Non lo so

Cosa c’ho

Quindi non mi chiedere

Cosa c’ho

Cosa c’ho

Cosa c’ho

Cosa c’ho

Ero a così poco dal perderti

Poi tu sei venuta

a riprendermi

Mi è bastato solo riaverti qui

Riaverti qui

Per stare così

Io volevo solo resisterti

Perché sei tornata a riprendermi?

Forse devo solo riprendermi

riprenditi

Non fare così

Spine

Col tuo sguardo

Dimmi cosa vuoi dire

Non lo so

Non lo so

Non lo so

Cosa c’hai

E non voglio chiedere

Cosa c’hai

Cosa c’hai

Cosa c’hai

Cosa c’hai

forse non vuoi dirlo a me

Non lo so

Non lo so

Non lo so

Cosa c’ho

Quindi non mi chiedere

Cosa c’ho

Cosa c’ho

Cosa c’ho

Cosa c’ho

Ero a così poco dal perderti

Poi tu sei venuta

a riprendermi

Mi è bastato solo riaverti qui

Riaverti qui

Per stare così

Io volevo solo resisterti

Perché sei tornata a riprendermi

Forse devo solo riprendermi

riprenditi

Non fare così

Tutte le cose che ti ho detto

Me le rimangerei promesso

Negli occhi leggo ‘è tardi adesso’

Dimmi perché

Dimmi perché

Tutte le cose mi hai detto

Tu le provavi ora è uno scherzo

Io ci credevo

Come un povero stronzo

Ero a così poco dal perderti

Poi tu sei venuta

a riprendermi

Mi è bastato solo riaverti qui

Riaverti qui

Per stare così

Io volevo solo resisterti

Perché sei tornata a riprendermi

Forse devo solo riprendermi

riprenditi

Non fare così