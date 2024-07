Federico Baroni: in esclusiva la live session di “Blackout”, il progetto nato per rimettere al centro musica e musicisti

In anteprima esclusiva su All Music Italia la live session di Blackout, brano che dà il titolo all’ultimo disco del cantautore Federico Baroni.

Pubblicato lo scorso 24 maggio con Warner Music, Blackout è il secondo progetto discografico dell’artista conosciuto anche per essere il busker più noto in Italia.

Questa nuova versione di Blackout è il quarto di cinque tasselli che stanno arricchendo la tracklist del disco svelandone il disegno definitivo.

Le live session, registrate e mixate nello storico studio del vincitore del Premio Grammy Tommaso Colliva, hanno come obiettivo quello di valorizzare la musica dal vivo e rimettere al centro l’artista e, soprattutto, i musicisti…

“Sono molto fiero del lavoro fatto con questo progetto perché mi ha dato la possibilità di ricominciare a fare musica partendo dalla sala prove, con amici, musicisti, con uno scambio di idee continuo che ci ha portati a realizzare un lavoro importante. Un lavoro che ha l’obiettivo di rimettere la musica al centro, di far capire quanto sia importante per un artista potersi esprimere in una dimensione live, con arrangiamenti e sonorità diverse da quelle del disco che creino curiosità e interesse per un fan abituato a sentire sempre la stessa versione.“

Attraverso queste bonus track del nuovo disco Federico si prende un momento per concentrarsi solo sulla musica in un periodo storico molto difficile in cui ogni artista sente le pressioni del mercato discografico, delle imposizioni delle piattaforme digitali sulla durata dei brani e delle piattaforme social che stanno scatenando sempre di più una rincorsa all’idea legata all’immagine più che alla musica…

“Con queste versioni volevo far conoscere un’altra parte di me, quella più vera, diretta, spensierata che non riuscivo a trasmettere da dietro lo schermo dei social. Continuare a costruire il mio percorso dietro a video Tik Tok mi stava portando ad impazzire. Non mi stavo più divertendo.“

Blackout è un pezzo molto cinematografico, intimo e malinconico, che mette in luce tutte le sfumature della voce di Federico Baroni, dai toni più bassi e graffiati delle strofe, ai falsetti, all’esplosione della voce piena nel ritornello.

In occasione di questa anteprima abbiamo chiesto all’artista di raccontarci come sono nate le live sessione:

“Una sera vado ad un locale dove suonava questo gruppo Jazz Funk strumentale, i “PLANET BUTTER”. Li sento suonare e mi innamoro. Nei mesi diventiamo amici, andiamo a serate insieme, ci confrontiamo continuamente fino a quando, assistendo ad un altro loro live, mi viene l’idea di unire i due progetti e riarrangiare i brani del mio disco con il sound dei Planet. In queste Live session c’è un gruppo di amici che voleva tornare a divertirsi come prima, sperimentando e divertendosi, e così è stato.“

Sono state necessari oltre 30 ore di prove per ricostruire da zero il sound dei cinque brani…

“Inizialmente l’idea era di portarle Live, ma quando il release party del disco è saltato, ci siamo guardati e abbiamo deciso che non potevamo buttare tutto. Siamo andati in sala prove e abbiamo registrato il Live in presa diretta, dal vivo, nello storico studio Laboratori Testone di Tommaso Colliva. In particolare tutto il mix e il master è stato curato da Carlo Madaghiele. Alla fine della Session, che inizialmente doveva essere caricata solo su YouTube, abbiamo capito che avevamo tra le mani un lavoro importante e che poteva e doveva essere valorizzato meglio. Quella di realizzare una Deluxe Edition Live dell’album ‘Blackout’ è stata una delle idee di cui sono più felice e sono contento che sia arrivata in modo così spontaneo dopo un percorso fatto di così tanti step. Grazie a questo progetto anche tanti musicisti e addetti ai lavori si sono interessati alle Live Session e dopo i primi video, il 19 luglio abbiamo avuto la possibilità di esibirci per la prima volta dal vivo in Full Band davanti a 4000 persone per il Suoni di Marca Festival, in apertura agli Eugenio in Via di gioia, con questo nuovo progetto Live. è stato il live più bello fatto fino ad ora nel mio percorso e mi ha fatto capire quanto mi mancasse suonare così. Con una band, con un gruppo di amici a condividere lo stesso sogno.“

Blackout è il penultimo singolo della Deluxe Version ed è anche il brano che da il nome al disco, il primo che Federico Baroni ha arrangiato insieme ai Planet Butter in sala prove.

“È quello che ha fatto avvicinare per la prima volta i nostri due mondi, facendoci capire quanto potessero coesistere insieme. Per questo motivo Blackout tra i tanti brani Live è quello a cui sono più affezionato.”

Qui a seguire la live session di Blackout. L’appuntamento con il quinto e ultimo brano è fissato per il 2 agosto prossimo su Spotify e su tutte le piattaforme digitali oltre che sui social di Federico Baroni.