Federico Baroni pubblica la deluxe version di “Blackout” con cinque bonus track live

A poche settimane dall’uscita dell’album, il talentuoso cantautore Federico Baroni pubblica la deluxe version di “Blackout“. Al suo interno saranno presenti cinque bonus track riarrangiate live in full band insieme ai ragazzi del gruppo Planet Butter.

Del disco – uscito lo scorso maggio – ne abbiamo già parlato qui. In più, Federico Baroni ce lo ha raccontato in una videointervista.

FEDERICO BARONI, “BLACKOUT” DELUXE VERSION

Queste cinque nuove tracce live usciranno a cadenza settimanale: ogni venerdì dal 5 luglio al 2 agosto. Per iniziare questo mese pieno di musica, Federico Baroni venerdì 5 luglio ci regalerà la prima live session con il brano “Psycho Love“.

Questo brano, dalle sonorità R&B, presenta il tema dell’amore tossico, possessivo e vissuto maniacalmente, dove Federico ci mostra tutte le sfumature della sua voce. Come anticipato in precedenza, anche questo brano è impreziosito dalla presenza dei Planet Butter che daranno quella marcia in più al riarrangiamento live del pezzo e di tutte e cinque le nuove tracce.

Le tracce verranno pubblicate su Spotify e su tutti i digital store e andranno ad impreziosire il primo vero e proprio progetto discografico di Federico Baroni, andando alla fine di tutto a completare il puzzle di “Blackout” con la sua deluxe version, svelandone il disegno finale.

Le live session sono state registrate e mixate nello storico studio di Tommaso Colliva. Il loro obiettivo è quello di valorizzare quanto più possibile la musica dal vivo, rimettendo al suo centro l’artista e i musicisti.