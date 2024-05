Federico Baroni, in arrivo il nuovo album “Blackout” prodotto da Riccardo Scirè

Disponibile sia in formato fisico che in digitale a partire da venerdì 24 maggio, “Blackout” è il nuovo album di Federico Baroni, che torna con 10 tracce, di cui due inedite, che segnano un vero e proprio punto di svolta del suo percorso artistico.

Di fatto, il disco è un progetto davvero ambizioso, più maturo e consapevole rispetto al precedente, sia dal punto di vista della scrittura che del sound, e permette al cantautore di distaccarsi dalla sua tanto amata dimensione acustica per mostrare nuove sfaccettature di sé e della propria musica.

Nel disco – interamente prodotto dal producer multiplatino Riccardo Scirè e scritto insieme ad autori del calibro di Adel, Carone, Federica Camba, Folcast e Raige – emerge infatti la versatilità di Federico Baroni, che passa con disinvoltura e credibilità da ballad molto intime e introspettive, in cui attinge al proprio vissuto, a brani dal tiro più funky e R&B, che attingono dalle sonorità anni ’80, dando al progetto un respiro internazionale.

Federico Baroni, “Blackout”: dallo studio di registrazione ai live

Federico Baroni presenterà i brani contenuti in “Blackout” in occasione di una serie di date live che verranno svelate nelle prossime settimane e che vedranno il cantautore e busker esibirsi insieme al gruppo jazz/funk strumentale Planet Butter e a un corpo di ballo, che trasformerà ogni live in un vero e proprio show, sulla scia delle grandi performance delle pop star americane.

Federico Baroni, “Blackout”: la tracklist

Blackout Chilometri Panico Spine Jackpot Pur di stare con lei feat. Folcast Fino a tardi Psycho love Non vale Cosa ti aspetti da me?

Qui per acquistare il cd + poster autografato su Amazon.

https://amzn.to/4adUfWo