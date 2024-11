Laura Pausini, Il Mio Palco: Il Tuo Palco… svelati gli 8 artisti che apriranno i concerti della regina del pop italiano

Laura Pausini sceglie di regalare a otto giovani promesse della musica italiana l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia grazie all’iniziativa “Il Mio Palco: Il Tuo Palco“. Un gesto concreto, che dimostra – ancora una volta – la generosità della regina del pop italiano, sempre attenta all’evoluzione del panorama musicale italiano, nonché desiderosa di creare una sinergia tra generazioni diverse di artisti.

“So che oggi ci sono molti modi per far conoscere la propria voce, ma dare spazio alla musica – secondo me – non è mai abbastanza! Mi piace scoprire i talenti del nostro stivale, li cerco spesso sul web e rimango colpita dalla loro arte. Per questo ho deciso di accendere una luce, facendo aprire loro i miei concerti italiani. Farò i miei inviti tramite le storie IG, taggando gli artisti che ho scelto. Sarà una sorpresa per tutti, anche per loro! Il mio palco: il tuo palco. Lights On You! Se accetteranno il mio invito, li vedrete in tour!”.

LAURA PAUSINI world tour winter 2024

Dopo le due tappe di Londra, il tour Laura Pausini World Tour Winter 2024 attraverserà nuovamente sia l’Europa che Italia. Già sold-out le date di Livorno (21 novembre), Torino (30 novembre), Malaga (5 dicembre) e Messina (28 e 29 dicembre), oltre alle due date di Milano (27 e 28 novembre) e alla prima di Roma (18 novembre), città – quest’ultime – che vantano ben sei date solo nell’arco del 2024, incoronando l’artista unica donna (tra le voci italiane e straniere) a siglare questo risultato.

Ma non è tutto! Per il gran finale Laura Pausini ha infatti pensato a uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che la cantante ha voluto omaggiare dedicandole l’ultimo step di questa memorabile tournée che, tra novembre e dicembre, farà tappa anche a Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado e Lubiana.

