Pagelle ai nuovi Singoli italiani del 21 ottobre: gIANMARIA profondo e disincantato, stupisce l’interpretazione di Biondo

Nuovi singoli le pagelle del 21 ottobre a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Novità anche questa settimana e come sempre il Venerdì sono chiamato a passarle al setaccio per voi e ad esprimere la mia opinione in merito. Questa settimana sottolineo in maniera evidente alcune cose che sono solito “bocciare”, in più di una mini recensione.

Spesso mi scrivono che contesto questa moda d’invertire gli accenti, l’uso smisurato degli effetti sulle voci, l’eccessiva breve durata delle canzoni. Diverse di quelle esaminate questa settimana incorrono in questi, a mio avviso, macroscopici errori e stavolta ho voluto spiegare.

E’ chiaro che mi si può rispondere che il cambiare degli accenti è un segno di modernità ma è altrettanto chiaro che la nostra lingua è meravigliosa e piena di alcune parole che si chiamano SINONIMI. Ci sta allora che se metricamente una parola non ci sta ci si dovrebbe applicare o nel cercarne di sinonimi o nel adattare la frase per farcela andare. Cambiare un accento è una scorciatoia, una non applicazione che non posso e non voglio avallare.

Così come è ovvio che il famoso algoritmo di Spotify tenda a premiare i brani più brevi. Questo però è un impoverimento pazzesco della musica! Le canzoni non hanno più sviluppi, sono stringate all’osso, si troncano d’improvviso, non hanno giri musicali che abbiano il tempo di entrare in mente.

Pensate ad una The Final Countdown ad esempio: credete che se non avesse avuto quel giro musicale epico e ripetuto più volte che ha cavalcato i tempi tanto da essere conosciuto anche da ragazzini che nel 1987 non erano nemmeno un pensiero, sarebbe stata così ricordata lo stesso? Oppure una ripetizione ossessiva dell’inciso di un brano come Asereje che alle prime note ricordiamo tutti subito.

Ecco oggi le canzoni, queste canzoni, che scorrono via in due minuti non hanno proprio il tempo di entrare in testa di lasciarsi ricordare. Finisce una, ne arriva subito un’altra e poi un’altra ed alla fine non ne ricordi nessuna delle tre. Non restano impresse. Ecco, spero di aver spiegato una volta per tutte il mio pensiero.

Si ricorda che i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana.

UN’ALTRA NOVITA! Da questa settimana alla fine delle pagelle troverete una playlist Spotify, che vi chiediamo di premiare con un Segui/Like/Cuoricino, con i brani recensiti in modo che anche voi possiate farvi la vostra idea.

Clicca in basso su continua per scoprire le canzoni che ho apprezzato, dalla meno apprezzata alla più apprezzata, nelle pagelle nuovi singoli del 21 ottobre.