I RATS e Nek pubblicano il loro primo singolo insieme: si intitola Cosa resterà di questi anni 20 ed è disponibile da venerdì 26 giugno su tutte le piattaforme digitali per 4SR / ADA.

È una collaborazione nata lontano dalle logiche di mercato, in studio e in modo naturale. Riascoltando i rough mix del brano, la band ha capito subito di avere tra le mani qualcosa di speciale. Il leader del gruppo, Wilko Zanni, ha deciso di condividerlo con Nek, fan dei RATS fin dagli esordi, che in quel pezzo ha riconosciuto un’atmosfera e un’attitudine nelle quali si è ritrovato, scegliendo di prenderne parte. Un incontro tra due voci e due percorsi differenti, ma più affini di quanto si potrebbe pensare.

RATS e Nek, cosa racconta Cosa resterà di questi anni 20

Il brano racconta il senso di smarrimento di una generazione sospesa tra disillusione, nostalgia e bisogno di significato, in un’epoca segnata da incertezze e contraddizioni. Tra chitarre graffianti e atmosfere urbane, il testo attraversa notti illuminate al neon, città fredde ed “eroi perdenti”, trasformando inquietudini personali e collettive in una riflessione su ciò che davvero resterà di questi anni Venti.

Chi sono i RATS

I RATS nascono nel 1979 a Spilamberto, in provincia di Modena, sotto l’influenza del punk rock e della new wave inglese e americana. Esordiscono nel 1981 con C’est Disco. Negli anni Ottanta la formazione cambia più volte, ma il gruppo continua a pubblicare, dall’EP L’ultimo guerriero (1986) all’album RATS (1987). Nel 1989 si consolida la formazione con Wilko Zanni, Romi Ferretti e Lor Lunati, e nello stesso periodo esce il live Vivo.

Il sound evolve verso un guitar rock più diretto e nel 1992 la band firma con CGD Warner, pubblicando Indiani Padani, trainato dal singolo Chiara e arricchito dalla collaborazione con Luciano Ligabue. Seguono gli album Belli e Dannati (1994) e La Vertigine del Mondo (1995), con tournée in Italia, Europa e Asia. Nel 1997 il gruppo si scioglie, pur mantenendo un forte legame tra i membri.

Dopo anni di richieste dei fan, nel 2008 i RATS tornano sul palco con una reunion a Nonantola, da cui nasce il live In Viva Vox. Riprendono gradualmente l’attività con l’EP Metafisico Equivoco (2012) e l’album Siete in attesa di essere collegati con l’inferno desiderato (2013). Il percorso prosegue con il doppio vinile live Dove sei Modena Sud? (2023) e, nel 2025, con il singolo Goodbye.

Chi è Nek

Cantante e polistrumentista, con oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più amate del panorama italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album Nek, ha collezionato successi lungo oltre trent’anni di carriera. Negli ultimi anni si è distinto anche come conduttore televisivo con programmi come Dalla Strada al Palco e le varie edizioni di The Voice.

Nel 2022 ha pubblicato l’album celebrativo 5030, dedicato ai suoi trent’anni di carriera e ai cinquanta di età. Dal 2023 ha dato vita al progetto RengaNek insieme a Francesco Renga, con un lungo tour, la partecipazione al Festival di Sanremo e un disco di inediti. Nel 2025 l’intera discografia è stata ripubblicata in vinile cristallo, affiancata dalla miniserie NEK HITS sul suo canale YouTube.

Crediti del brano

Titolo: Cosa resterà di questi anni 20

Artisti: RATS featuring Nek

Etichetta: 4SR / ADA

Data di uscita: 26 giugno 2026

Foto di Nino Saetti.