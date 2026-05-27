Nek amplia il calendario di NEK HITS LIVE, il tour estivo 2026 che lo riporterà in concerto tra Italia e Austria con una lunga serie di date all’aperto. Dopo i primi appuntamenti annunciati nei mesi scorsi, il calendario si aggiorna con nuovi concerti tra giugno e agosto, compresa la nuova data del 4 luglio a Vienna. Un tour costruito attorno ai brani più noti del repertorio di Nek, tra hit degli anni ’90, successi sanremesi e pezzi più recenti.

NEK CONCERTI 2026: LE DATE DEL TOUR

2 giugno 2026 – Piazza XX Settembre – Civitanova Marche (MC)

3 giugno 2026 – Molo Amerigo Vespucci – Formia (LT)

12 giugno 2026 – Parco Bissuola – Mestre (VE)

26 giugno 2026 – La Cittadella – Alessandria

4 luglio 2026 – Donauinselfest – Vienna (Austria) NUOVA DATA

13 luglio 2026 – Alpàa Festival, Piazza Vittorio Emanuele – Varallo Sesia (VC)

21 luglio 2026 – Kalterer Seespiele – Caldaro (BZ)

22 luglio 2026 – Castello Scaligero – Villafranca (VR)

26 luglio 2026 – Parco delle Rose – Grado (GO)

29 luglio 2026 – Arena Devil, Iannim Festival, Stadio Bazzurri – Perugia

31 luglio 2026 – Festival Dell’Accoglienza, Villa Comunale – Sanza (SA)

5 agosto 2026 – Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU)

8 agosto 2026 – Asiago Live, Piazza Carli – Asiago (VI)

9 agosto 2026 – Arena Centro Sportivo – Isola di Albarella (RO)

13 agosto 2026 – Arena del Mare – Marina di Mancaversa (LE)

17 agosto 2026 – Piazza IV Novembre – Lioni (AV)

18 agosto 2026 – Lemon Fest, Arena del Mare – Rocca Imperiale (CS)

21 agosto 2026 – Auditorium Mediterraneo – Marina di Modica (RG)

IL NUOVO TOUR DI NEK

Con NEK HITS LIVE, Nek continua il percorso live portato avanti negli ultimi anni tra Italia ed estero. Il tour 2026 punta ancora sulla formula essenziale del power trio, con basso, chitarra e batteria, e una scaletta costruita soprattutto sui brani che hanno segnato il suo repertorio. L’aggiunta progressiva di nuove date conferma una tournée più ampia rispetto ai primi annunci, con concerti distribuiti per tutta l’estate tra festival, piazze e rassegne live.

IL NUOVO TOUR DI NEK

Il tour NEK HITS LIVE nasce come evoluzione del progetto live che ha già portato Nek in Italia e all’estero tra Nord America ed Europa. La dimensione scelta è quella essenziale del power trio, con basso, chitarra e batteria, per una resa diretta dei brani più noti del repertorio. L’estate 2026 rappresenta quindi una nuova fase di questo percorso, con una scaletta costruita sui grandi successi.

IL PERCORSO DI NEK

Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, è attivo dai primi anni ’90 e ha pubblicato 18 album in studio, superando i 10 milioni di dischi venduti. Tra i brani più noti Laura non c’è, Fatti avanti amore e Lascia che io sia. Negli ultimi anni ha affiancato l’attività musicale a quella televisiva con programmi come The Voice e Dalla Strada al Palco, oltre al progetto condiviso con Francesco Renga.

LA SCALETTA DEL TOUR NEK HITS LIVE

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Nek. Non mancheranno inoltre alcune delle tracce contenute nell’album live NEK HITS LIVE, come Almeno stavolta, Se una regola c’è, Sei solo tu e Laura non c’è. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per le date del tour NEK HITS LIVE sono disponibili in prevendita sui circuiti autorizzati e nei punti vendita abituali.

L’ALBUM LIVE NEK HITS LIVE

Il tour è affiancato dall’uscita di NEK HITS LIVE, album registrato durante i concerti e disponibile dal 10 aprile in formato digitale, CD e doppio vinile. Il progetto raccoglie versioni live dei brani più noti, riarrangiati nella formazione essenziale del trio.

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