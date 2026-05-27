27 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
27 Maggio 2026

Nek porta in tour i suoi grandi successi: nuove date per NEK HITS LIVE

Il calendario di NEK HITS LIVE si aggiorna con nuovi concerti tra festival, piazze e venue estive fino ad agosto.

Tour di Oriana Meo
Nek tour 2026 NEK HITS LIVE date concerti
Condividi su:

Nek amplia il calendario di NEK HITS LIVE, il tour estivo 2026 che lo riporterà in concerto tra Italia e Austria con una lunga serie di date all’aperto. Dopo i primi appuntamenti annunciati nei mesi scorsi, il calendario si aggiorna con nuovi concerti tra giugno e agosto, compresa la nuova data del 4 luglio a Vienna. Un tour costruito attorno ai brani più noti del repertorio di Nek, tra hit degli anni ’90, successi sanremesi e pezzi più recenti.

NEK CONCERTI 2026: LE DATE DEL TOUR

  • 2 giugno 2026 – Piazza XX Settembre – Civitanova Marche (MC)
  • 3 giugno 2026 – Molo Amerigo Vespucci – Formia (LT)
  • 12 giugno 2026 – Parco Bissuola – Mestre (VE)
  • 26 giugno 2026 – La Cittadella – Alessandria
  • 4 luglio 2026 – Donauinselfest – Vienna (Austria) NUOVA DATA
  • 13 luglio 2026 – Alpàa Festival, Piazza Vittorio Emanuele – Varallo Sesia (VC)
  • 21 luglio 2026 – Kalterer Seespiele – Caldaro (BZ)
  • 22 luglio 2026 – Castello Scaligero – Villafranca (VR)
  • 26 luglio 2026 – Parco delle Rose – Grado (GO)
  • 29 luglio 2026 – Arena Devil, Iannim Festival, Stadio Bazzurri – Perugia
  • 31 luglio 2026 – Festival Dell’Accoglienza, Villa Comunale – Sanza (SA)
  • 5 agosto 2026 – Villa Bertelli – Forte dei Marmi (LU)
  • 8 agosto 2026 – Asiago Live, Piazza Carli – Asiago (VI)
  • 9 agosto 2026 – Arena Centro Sportivo – Isola di Albarella (RO)
  • 13 agosto 2026 – Arena del Mare – Marina di Mancaversa (LE)
  • 17 agosto 2026 – Piazza IV Novembre – Lioni (AV)
  • 18 agosto 2026 – Lemon Fest, Arena del Mare – Rocca Imperiale (CS)
  • 21 agosto 2026 – Auditorium Mediterraneo – Marina di Modica (RG)

IL NUOVO TOUR DI NEK

Con NEK HITS LIVE, Nek continua il percorso live portato avanti negli ultimi anni tra Italia ed estero. Il tour 2026 punta ancora sulla formula essenziale del power trio, con basso, chitarra e batteria, e una scaletta costruita soprattutto sui brani che hanno segnato il suo repertorio. L’aggiunta progressiva di nuove date conferma una tournée più ampia rispetto ai primi annunci, con concerti distribuiti per tutta l’estate tra festival, piazze e rassegne live.

IL NUOVO TOUR DI NEK

Il tour NEK HITS LIVE nasce come evoluzione del progetto live che ha già portato Nek in Italia e all’estero tra Nord America ed Europa. La dimensione scelta è quella essenziale del power trio, con basso, chitarra e batteria, per una resa diretta dei brani più noti del repertorio. L’estate 2026 rappresenta quindi una nuova fase di questo percorso, con una scaletta costruita sui grandi successi.

IL PERCORSO DI NEK

Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, è attivo dai primi anni ’90 e ha pubblicato 18 album in studio, superando i 10 milioni di dischi venduti. Tra i brani più noti Laura non c’è, Fatti avanti amore e Lascia che io sia. Negli ultimi anni ha affiancato l’attività musicale a quella televisiva con programmi come The Voice e Dalla Strada al Palco, oltre al progetto condiviso con Francesco Renga.

LA SCALETTA DEL TOUR NEK HITS LIVE

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Nek. Non mancheranno inoltre alcune delle tracce contenute nell’album live NEK HITS LIVE, come Almeno stavolta, Se una regola c’è, Sei solo tu e Laura non c’è. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per le date del tour NEK HITS LIVE sono disponibili in prevendita sui circuiti autorizzati e nei punti vendita abituali.

L’ALBUM LIVE NEK HITS LIVE

Il tour è affiancato dall’uscita di NEK HITS LIVE, album registrato durante i concerti e disponibile dal 10 aprile in formato digitale, CD e doppio vinile. Il progetto raccoglie versioni live dei brani più noti, riarrangiati nella formazione essenziale del trio.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Alfio Russo, vincitore di Dalla Strada al Palco Special 2026, posa con il trofeo della trasmissione 1

Alfio Russo vincitore di Dalla Strada al Palco Special 2026: classifica e finalisti
New Music Friday 22 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Ultimo, Fresh Mula, Alfa con Jovanotti, Clara con Sangiovanni, Elettra Lamborghini 2

Pagelle Nuovi Singoli 22 maggio 2026: Clara e Sangiovanni (3), Ultimo (6,5), Fresh Mula (7,5)
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 3

Ultimo prepara il concerto più grande della sua carriera: Venditti sarà a Tor Vergata
Amici 25 collage degli artisti dell'edizione 4

Amici 25 flop nello streaming: i dischi si salveranno nelle classifiche con gli instore?
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 6

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 7

Shiva chiude il tour nei palazzetti: scaletta, ospiti e finale a Torino
New Music Friday settimana 22 2026 Radio Date 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 22 del 2026
Ultimo al pianoforte in una foto in bianco e nero per il singolo Romantica 9

Ultimo, Romantica anticipa l’album Il giorno che aspettavo
Vasco Rossi durante un concerto negli stadi prima del Vasco Live 2026 10

Vasco Rossi prepara la scaletta del tour 2026: “Vi stupirà”

Cerca su A.M.I.