NEK porta le sue hit nei teatri italiani ed europei: annunciato il NEK HITS – European Tour 2026

NEK tour 2026: date e biglietti.

Filippo Neviani, in arte Nek, è pronto a tornare in tour con un nuovo viaggio musicale che toccherà l’Italia e le principali città europee. Dopo il tour estivo di NEK HITS – LIVE 2025, il cantautore porterà nei teatri una versione ancora più potente del suo repertorio: NEK HITS – EUROPEAN TOUR.

Il nuovo tour nei teatri: NEK HITS – EUROPEAN TOUR 2026

Al via da marzo 2026, il tour vedrà NEK esibirsi in una lunga serie di appuntamenti italiani ed europei. A cinque anni dall’ultimo tour all’estero, l’artista tornerà a incontrare il pubblico europeo con un live che raccoglie oltre trent’anni di successi.

Tra i brani in scaletta, hit che hanno segnato la sua carriera come Laura non c’è, Fatti avanti amore, Lascia che io sia, Se io non avessi te, Almeno stavolta, Uno di questi giorni e la cover di Se telefonando portata al Festival di Sanremo 2015.

Un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia di NEK con nuovi arrangiamenti e un repertorio ormai parte della storia del pop italiano.

Le date italiane del tour

04 marzo – Padova, Gran Teatro Geox

07 marzo – Torino, Teatro Colosseo

09 marzo – Cremona, Teatro Ponchielli

13 marzo – Brescia, Teatro Dis_Play

14 marzo – Legnano (MI), Teatro Galleria

17 marzo – Napoli, Teatro Augusteo

19 marzo – Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

22 marzo – Bari Bitritto, Palatour

27 marzo – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

30 marzo – Bologna, Europauditorium

31 marzo – Milano, Teatro Arcimboldi

03 aprile – Parma, Teatro Regio

Le date europee del NEK HITS – EUROPEAN TOUR

07 aprile – Paris, Alhambra

09 aprile – Stuttgart, KKL Hegel-Saal

11 aprile – Zürich, X-Tra

12 aprile – Bern, Bierhübeli

14 aprile – Luxembourg, The Rockhal Club

15 aprile – Bruxelles, La Madeleine

17 aprile – London, Union Chapel

23 aprile – Madrid, Wagon

24 aprile – Barcelona, Sala Apolo La 2

