Warner Music ristampa in vinile la discografia di NEK. Si parte con l’album omonimo del 1992

A partire dal mese di febbraio, Warner Music celebra uno degli artisti di punta del pop italiano, Nek, con la ristampa in vinile di tutta la sua discografia. Si parte con il primo album, uscito nel 1992 e intitolato semplicemente Nek.

Nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972, Filippo Neviani, oltre a essere un cantautore e, da qualche anno, un conduttore televisivo, è anche uno dei bassisti più talentuosi in Italia. Ad oggi, la sua discografia – composta da 15 dischi di inediti, tre raccolte e due album realizzati con colleghi (Renganek e un disco live con Max Pezzali e Francesco Renga) – conta oltre 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo, con un grande successo anche in Sudamerica.

L’esordio musicale di Nek avviene in duo con Gianluca Vaccari. Nascono così, nel 1986, i Winchester. Nel 1989 cambia band e inizia a comporre i primi brani con i White Lady. Nel 1991, all’età di 19 anni, decide di dedicarsi alla carriera solista e, tramite la partecipazione a Castrocaro, firma il suo primo contratto discografico per tre album con Fonit Cetra.

È il 9 settembre 1992 quando arriva nei negozi di dischi il suo primo album, Nek, contenente 10 tracce scritte insieme a Giuseppe Isgrò, Massimo Varini e altri autori. Il singolo di lancio di questo primo progetto, forse il meno fortunato nella discografia del cantautore, è Amami.

Sarà proprio Nek il primo disco a essere ristampato in una speciale versione in vinile di cristallo, in vendita a partire dal 28 febbraio 2025 e già disponibile in preorder.

Nek, il primo album. La Tracklist

Amico mio Sogni miei Amami Rimani qui Reggae Rock Uomini fragili Valery Il monte Manager Stai con me

La ristampa della discografia di Nek in vinile proseguirà per tutto l’anno con cadenza mensile. Per celebrare la sua carriera, l’artista partirà con un tour, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, NEK HITS – LIVE 2025, durante il quale si esibirà in Italia e all’estero con i suoi successi.