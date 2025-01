Nek annuncia “NEK HITS – LIVE 2025”: Un viaggio tra i Suoi Più Grandi Successi

NEK torna in tour NEK HITS – LIVE 2025, Un viaggio all’insegna di più di trent’anni di successi chiave rigorosamente pop rock.

NEK, oltre 10 milioni di dischi venduti e 18 album in studio pubblicati a partire dal 1992, ha pubblicato nel 2022 l’album 5030 e nel 2023, con Renga, RENGANEK.

Il 2025 è iniziato con il ritorno del cantautore alla conduzione di Dalla Strada al Palco programma ideato da Carlo Conti da quest’anno promosso nella prima serata di Rai 1.

Ora, terminata l’avventura live e discografica al fianco di Francesco Renga, Filippo Neviani è pronto a tornare a cantare e suonare la sua musica live con un tour nelle più belle location italiane.

NEK: prima del tour in italia le date live all’estero

Prima del ritorno sui palchi italiani Nek sarà impegnato in tre appuntamenti all’estero: il 7 marzo a Malta, il 4 aprile ad Austin (Texas, US) e il 31 maggio in Estonia.

Con l’estate 2025 partirà invece NEK HITS – LIVE 2025, una nuova avventura live in cui il cantautore canterà i suoi più grandi successi da Laura non c’è a Sei grande, da Se non avessi te a Lascia che io sia, da Fatti avanti amore a Se una regola c’è… e tutte le altre, citando il suo iconico album del 1996, Lei, gli amici e tutto il resto.

Sul palco, NEK sarà accompagnato da un potente trio formato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, mentre NEK stesso suonerà lo strumento in cui è una vera eccellenza italiana, il basso. Il tutto in un’esperienza live che metterà al centro l’essenza del suono e della musica.

Le date LIVE 2025

09 luglio – Mirano (VE) – Mirano Summer Festival

– Mirano (VE) – Mirano Summer Festival 18 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

– Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima 19 luglio – Vigevano (PV) – Vigevano in Castello – Castello Sforzesco

– Vigevano (PV) – Vigevano in Castello – Castello Sforzesco 25 luglio – Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli

– Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli 27 luglio – Castellana Grotte (BA) – Piazze D’Estate – Largo Porta Grande

– Castellana Grotte (BA) – Piazze D’Estate – Largo Porta Grande 02 agosto – Breno (BS) – Vallecamonica Summer Music 2025 – Stadio Comunale

– Breno (BS) – Vallecamonica Summer Music 2025 – Stadio Comunale 06 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria

– Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria 09 agosto – Bard (AO) – Forte di Bard

– Bard (AO) – Forte di Bard 13 agosto – Marina di Pietrasanta (LU) – Teatro La Versiliana

– Marina di Pietrasanta (LU) – Teatro La Versiliana 16 agosto – Acri (CS) – Teatro di Acri

– Acri (CS) – Teatro di Acri 19 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino

