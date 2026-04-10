10 Aprile 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
10 Aprile 2026

Nek racchiude trent’anni di successi in “Nek Hits Live”, il nuovo album registrato dal vivo

Il cantautore emiliano pubblica le migliori versioni dei suoi brani storici arrangiati per power trio.

News di All Music Italia
Nek dal vivo con il basso durante il Nek Hits Live Tour
Condividi su:

Oltre trent’anni di carriera racchiusi nell’essenzialità di un power trio. Nek è tornato, venerdì 11 aprile, con NEK HITS LIVE, un nuovo progetto discografico registrato dal vivo durante il lungo tour che lo ha portato in giro per il mondo, dall’Italia al Canada fino agli Stati Uniti.

L’album, disponibile in digitale, doppio vinile e CD, rappresenta un’occasione per riascoltare i brani più iconici di Filippo Neviani in una veste cruda e diretta. Sul palco, ad accompagnarlo in questa dimensione più scarna ma di grande impatto, ci sono Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, con lo stesso Nek impegnato anche al basso.

Il progetto arriva dopo un periodo denso di impegni per l’artista di Sassuolo, che negli ultimi anni ha alternato il successo televisivo (alla guida di format come Dalla Strada al Palco e le varie declinazioni di The Voice) al sodalizio artistico con Francesco Renga, culminato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 e un lungo tour congiunto.

Copertina di Nek Hits Live, il nuovo album dal vivo di Filippo Neviani

LE TRACKLIST DI NEK HITS LIVE

L’album presenta tre tracklist differenti a seconda del formato scelto, offrendo un’esperienza d’ascolto su misura per ogni supporto.

Formato Digitale

  • Almeno stavolta
  • Se una regola c’è
  • Dimmi cos’è
  • Sul treno
  • Mi farò trovare pronto
  • Contromano
  • Sei solo tu
  • Nella stanza 26
  • Vivere senza te – Vulnerabile – Va bene così
  • Tu sei, tu sai
  • Amami
  • In te
  • Cuori in tempesta
  • La vita è
  • E da qui
  • Uno di questi giorni
  • Musica sotto le bombe
  • Cielo e terra
  • Congiunzione astrale
  • Ci sei tu
  • Lascia che io sia
  • Fatti avanti amore
  • Sei grande
  • Se telefonando
  • Laura non c’è
  • Se io non avessi te
  • Para ti seria
  • Laura no està
  • Si se que te tengo a ti

Formato Doppio Vinile

DISCO 1 – LATO A

  • Almeno stavolta
  • Se una regola c’è
  • Dimmi cos’è
  • Sul Treno
  • Mi farò trovare pronto

DISCO 1 – LATO B

  • Sei solo tu
  • Nella stanza 26
  • Vivere senza te – Vulnerabile – Va bene così
  • Gli spari sopra
  • Ci sei tu

DISCO 2 – LATO A

  • Con un ma e con un se
  • Lascia che io sia
  • Fatti avanti amore
  • Sei grande
  • Se telefonando

DISCO 2 – LATO B

  • Laura non c’è
  • Se io non avessi te
  • Para ti seria
  • Laura no està
  • Si se que te tengo a ti

Formato CD

  • Almeno stavolta
  • Se una regola c’è
  • Dimmi cos’è
  • Sul treno
  • Mi farò trovare pronto
  • Sei solo tu
  • Nella stanza 26
  • Vivere senza te – Vulnerabile – Va bene così
  • Musica sotto le bombe
  • Ci sei tu
  • Lascia che io sia
  • Fatti avanti amore
  • Sei grande
  • Se telefonando
  • Laura non c’è
  • Se io non avessi te
  • Para ti seria
  • Laura no està
  • Si se que te tengo a ti

LE DATE DEL TOUR

Nel frattempo, la dimensione live continua. Dopo le tappe europee di aprile, che toccheranno Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Regno Unito e Spagna (con date già sold out a Berna e Barcellona), Nek tornerà a esibirsi in Italia a partire dal 12 giugno.

I biglietti per le date italiane sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali (l’ingresso per la data di Lioni è gratuito).

NEK HITS – EUROPEAN TOUR:

  • 11 aprile: Zürich – X-Tra
  • 12 aprile: Bern – Bierhübeli (sold out)
  • 14 aprile: Luxembourg – The Rockhal Club
  • 15 aprile: Bruxelles – La Madeleine
  • 17 aprile: London – Union Chapel
  • 23 aprile: Madrid – Wagon
  • 24 aprile: Barcelona – Sala Apolo La 2 (sold out)

NEK HITS LIVE – DATE ITALIANE:

  • 12 giugno – Mestre (VE) – Parco Bissuola
  • 26 giugno – Alessandria – San Giorgio Festival / La Cittadella
  • 21 luglio – Caldaro (BZ) – Kalterer Seespiele
  • 22 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026 / Castello Scaligero
  • 26 luglio – Grado (GO) – Parco delle Rose
  • 29 luglio – Perugia – Arena Devil Jammin Festival / Stadio Bazzurri
  • 05 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
  • 08 agosto – Asiago (VI) – Asiago Live / Piazza Carli
  • 13 agosto – Marina Di Mancaversa (LE) – TerraMare | Arena Del Mare
  • 17 agosto – Lioni (AV) – Piazza IV Novembre (ingresso gratuito)
  • 21 agosto – Marina di Modica (RG) – Auditorium Mediterraneo

All Music Italia

Articoli più letti

Serale Amici 2026 anticipazioni 11 aprile 1

Serale Amici 2026, anticipazioni: una sola eliminazione nella quarta puntata con Orietta Berti e J-Ax
Tracklist dell’album Vangelo di Shiva 2

Shiva pubblica "Vangelo": tracklist, featuring e la sorpresa Tiziano Ferro
Blanco nelle tre ere discografiche: Blu Celeste (2021), Innamorato (2023) e Ma' (2026) 3

Blanco: l'analisi dei dati Spotify del nuovo album "Ma'" al debutto. Numeri e contesto
Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 4

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Blanco - Ma' 6

Blanco, "Ma'": testo e significato del brano che dà il titolo all'album
New Music Friday settimana 15 2026 Radio Date 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 15 del 2026
Serena Brancale SACRO album tracklist e featuring 8

Serena Brancale annuncia SACRO: tutte le canzoni e le collaborazioni del nuovo album
La scaletta ufficiale della quarta puntata di Canzonissima 2026 con il tema La rivincita di Sanremo 9

Canzonissima 2026, quarta puntata: cantanti e canzoni in scaletta. Il tema è "La rivincita di Sanremo"
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 10

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026

Cerca su A.M.I.