Oltre trent’anni di carriera racchiusi nell’essenzialità di un power trio. Nek è tornato, venerdì 11 aprile, con NEK HITS LIVE, un nuovo progetto discografico registrato dal vivo durante il lungo tour che lo ha portato in giro per il mondo, dall’Italia al Canada fino agli Stati Uniti.
L’album, disponibile in digitale, doppio vinile e CD, rappresenta un’occasione per riascoltare i brani più iconici di Filippo Neviani in una veste cruda e diretta. Sul palco, ad accompagnarlo in questa dimensione più scarna ma di grande impatto, ci sono Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, con lo stesso Nek impegnato anche al basso.
Il progetto arriva dopo un periodo denso di impegni per l’artista di Sassuolo, che negli ultimi anni ha alternato il successo televisivo (alla guida di format come Dalla Strada al Palco e le varie declinazioni di The Voice) al sodalizio artistico con Francesco Renga, culminato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 e un lungo tour congiunto.
LE TRACKLIST DI NEK HITS LIVE
L’album presenta tre tracklist differenti a seconda del formato scelto, offrendo un’esperienza d’ascolto su misura per ogni supporto.
Formato Digitale
- Almeno stavolta
- Se una regola c’è
- Dimmi cos’è
- Sul treno
- Mi farò trovare pronto
- Contromano
- Sei solo tu
- Nella stanza 26
- Vivere senza te – Vulnerabile – Va bene così
- Tu sei, tu sai
- Amami
- In te
- Cuori in tempesta
- La vita è
- E da qui
- Uno di questi giorni
- Musica sotto le bombe
- Cielo e terra
- Congiunzione astrale
- Ci sei tu
- Lascia che io sia
- Fatti avanti amore
- Sei grande
- Se telefonando
- Laura non c’è
- Se io non avessi te
- Para ti seria
- Laura no està
- Si se que te tengo a ti
Formato Doppio Vinile
DISCO 1 – LATO A
- Almeno stavolta
- Se una regola c’è
- Dimmi cos’è
- Sul Treno
- Mi farò trovare pronto
DISCO 1 – LATO B
- Sei solo tu
- Nella stanza 26
- Vivere senza te – Vulnerabile – Va bene così
- Gli spari sopra
- Ci sei tu
DISCO 2 – LATO A
- Con un ma e con un se
- Lascia che io sia
- Fatti avanti amore
- Sei grande
- Se telefonando
DISCO 2 – LATO B
- Laura non c’è
- Se io non avessi te
- Para ti seria
- Laura no està
- Si se que te tengo a ti
Formato CD
- Almeno stavolta
- Se una regola c’è
- Dimmi cos’è
- Sul treno
- Mi farò trovare pronto
- Sei solo tu
- Nella stanza 26
- Vivere senza te – Vulnerabile – Va bene così
- Musica sotto le bombe
- Ci sei tu
- Lascia che io sia
- Fatti avanti amore
- Sei grande
- Se telefonando
- Laura non c’è
- Se io non avessi te
- Para ti seria
- Laura no està
- Si se que te tengo a ti
LE DATE DEL TOUR
Nel frattempo, la dimensione live continua. Dopo le tappe europee di aprile, che toccheranno Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Regno Unito e Spagna (con date già sold out a Berna e Barcellona), Nek tornerà a esibirsi in Italia a partire dal 12 giugno.
I biglietti per le date italiane sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali (l’ingresso per la data di Lioni è gratuito).
NEK HITS – EUROPEAN TOUR:
- 11 aprile: Zürich – X-Tra
- 12 aprile: Bern – Bierhübeli (sold out)
- 14 aprile: Luxembourg – The Rockhal Club
- 15 aprile: Bruxelles – La Madeleine
- 17 aprile: London – Union Chapel
- 23 aprile: Madrid – Wagon
- 24 aprile: Barcelona – Sala Apolo La 2 (sold out)
NEK HITS LIVE – DATE ITALIANE:
- 12 giugno – Mestre (VE) – Parco Bissuola
- 26 giugno – Alessandria – San Giorgio Festival / La Cittadella
- 21 luglio – Caldaro (BZ) – Kalterer Seespiele
- 22 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026 / Castello Scaligero
- 26 luglio – Grado (GO) – Parco delle Rose
- 29 luglio – Perugia – Arena Devil Jammin Festival / Stadio Bazzurri
- 05 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
- 08 agosto – Asiago (VI) – Asiago Live / Piazza Carli
- 13 agosto – Marina Di Mancaversa (LE) – TerraMare | Arena Del Mare
- 17 agosto – Lioni (AV) – Piazza IV Novembre (ingresso gratuito)
- 21 agosto – Marina di Modica (RG) – Auditorium Mediterraneo