Oltre trent’anni di carriera racchiusi nell’essenzialità di un power trio. Nek è tornato, venerdì 11 aprile, con NEK HITS LIVE, un nuovo progetto discografico registrato dal vivo durante il lungo tour che lo ha portato in giro per il mondo, dall’Italia al Canada fino agli Stati Uniti.

L’album, disponibile in digitale, doppio vinile e CD, rappresenta un’occasione per riascoltare i brani più iconici di Filippo Neviani in una veste cruda e diretta. Sul palco, ad accompagnarlo in questa dimensione più scarna ma di grande impatto, ci sono Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, con lo stesso Nek impegnato anche al basso.

Il progetto arriva dopo un periodo denso di impegni per l’artista di Sassuolo, che negli ultimi anni ha alternato il successo televisivo (alla guida di format come Dalla Strada al Palco e le varie declinazioni di The Voice) al sodalizio artistico con Francesco Renga, culminato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 e un lungo tour congiunto.

LE TRACKLIST DI NEK HITS LIVE

L’album presenta tre tracklist differenti a seconda del formato scelto, offrendo un’esperienza d’ascolto su misura per ogni supporto.

Formato Digitale

Almeno stavolta

Se una regola c’è

Dimmi cos’è

Sul treno

Mi farò trovare pronto

Contromano

Sei solo tu

Nella stanza 26

Vivere senza te – Vulnerabile – Va bene così

Tu sei, tu sai

Amami

In te

Cuori in tempesta

La vita è

E da qui

Uno di questi giorni

Musica sotto le bombe

Cielo e terra

Congiunzione astrale

Ci sei tu

Lascia che io sia

Fatti avanti amore

Sei grande

Se telefonando

Laura non c’è

Se io non avessi te

Para ti seria

Laura no està

Si se que te tengo a ti

Formato Doppio Vinile

DISCO 1 – LATO A

Almeno stavolta

Se una regola c’è

Dimmi cos’è

Sul Treno

Mi farò trovare pronto

DISCO 1 – LATO B

Sei solo tu

Nella stanza 26

Vivere senza te – Vulnerabile – Va bene così

Gli spari sopra

Ci sei tu

DISCO 2 – LATO A

Con un ma e con un se

Lascia che io sia

Fatti avanti amore

Sei grande

Se telefonando

DISCO 2 – LATO B

Laura non c’è

Se io non avessi te

Para ti seria

Laura no està

Si se que te tengo a ti

Formato CD

Almeno stavolta

Se una regola c’è

Dimmi cos’è

Sul treno

Mi farò trovare pronto

Sei solo tu

Nella stanza 26

Vivere senza te – Vulnerabile – Va bene così

Musica sotto le bombe

Ci sei tu

Lascia che io sia

Fatti avanti amore

Sei grande

Se telefonando

Laura non c’è

Se io non avessi te

Para ti seria

Laura no està

Si se que te tengo a ti

LE DATE DEL TOUR

Nel frattempo, la dimensione live continua. Dopo le tappe europee di aprile, che toccheranno Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Regno Unito e Spagna (con date già sold out a Berna e Barcellona), Nek tornerà a esibirsi in Italia a partire dal 12 giugno.

I biglietti per le date italiane sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali (l’ingresso per la data di Lioni è gratuito).

NEK HITS – EUROPEAN TOUR:

11 aprile: Zürich – X-Tra

12 aprile: Bern – Bierhübeli (sold out)

14 aprile: Luxembourg – The Rockhal Club

15 aprile: Bruxelles – La Madeleine

17 aprile: London – Union Chapel

23 aprile: Madrid – Wagon

24 aprile: Barcelona – Sala Apolo La 2 (sold out)

NEK HITS LIVE – DATE ITALIANE: