The Voice Senior si rinnova: i giudici che affiancheranno Antonella Clerici nella sesta edizione

In attesa di tornare in onda su Rai 1 con la sesta edizione, The Voice Senior si prepara a cambiare volto per quel che riguarda i quattro giudici.

Dopo cinque stagioni da coach, Gigi D’Alessio lascia la sua poltrona rossa, aprendo la strada a una nuova coppia di giudici tutta da scoprire. Secondo le indiscrezioni raccolte da diversi media, sarebbero Nek e Rocco Hunt i nuovi volti pronti a sedere tra i coach del programma guidato da Antonella Clerici.

the voice senior: Due nuovi coach per la stagione 2025

L’addio di Gigi D’Alessio è legato a nuovi impegni televisivi su Canale 5, dove sarà protagonista in tre prime serate musicali. Una perdita importante per il team di The Voice Senior, che ha spinto la produzione e la conduttrice a riorganizzare completamente la giuria.

Il primo nome è quello di Rocco Hunt, che – se confermato – andrebbe a formare una coppia con Clementino, in un’accoppiata inedita tutta napoletana e all’insegna del rap e della contaminazione. Non è la prima volta che il format di The Voice, che sia of italy, Senior o Junior, vede due giudici seduti su una poltrona. È successo con Roby e Francesco Facchinetti, con i Ricchi e poveri e con Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi.

Il posto lasciato vacante da Gigi D’Alessio, con grande delusione da parte della Clerici, andrà molto probabilmente ad un cantante che negli ultimi anni si è specializzato anche nelle vesti di conduttore… Nek.

La sesta edizione prenderà il via venerdì 14 novembre 2025 in prima serata su Rai 1.

The Voice Senior: com’è cambiata la giuria nel tempo

The Voice Senior è la versione italiana del talent show internazionale dedicato a concorrenti over 60. In onda dal 27 novembre 2020, il programma ha fin da subito conquistato un pubblico ampio e trasversale, diventando uno degli appuntamenti fissi del palinsesto di Rai 1.

Nel corso delle prime cinque edizioni, tre giudici sono stati delle presenze fisse:

Clementino

Loredana Bertè

Gigi D’Alessio

La quarta poltrona, invece, è sempre stata occupata da volti differenti:

Al Bano e Jasmine Carrisi (prima edizione)

(prima edizione) Orietta Berti (seconda edizione)

(seconda edizione) Ricchi e Poveri (terza edizione)

(terza edizione) Arisa (quarta e quinta edizione)

La sesta edizione, in onda da novembre 2025, dovrebbe quindi vedere l’aggiunta di Rocco Hunt sulla poltrona di Clementino e l’arrivo di Nek al posto di D’Alessio.

Un cast rinnovato che punta a rafforzare ulteriormente il legame tra generazioni, musica pop e canzone d’autore, con uno sguardo alla tradizione e uno alle nuove sonorità.