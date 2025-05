Musica italiana – Il meglio (e il peggio) della settimana 20. Damiano debutta da solista, Blanco domina, Geolier punta agli stadi

Settimana segnata da debutti importanti e annunci da prima pagina. Damiano David pubblica il suo primo album da solista FUNNY little FEARS e conquista i palchi di tutto il mondo. Geolier rilancia in grande con un tour negli stadi previsto per il 2026, mentre Blanco domina le classifiche con Piangere a 90, scritto con Tananai. Tra i nuovi singoli, Fred De Palma scommette su Barrio Lambada e Sal Da Vinci torna con L’amore e tu. Marco Mengoni aggiunge cinque date nei palazzetti al suo tour, mentre Amici 24 svela titoli ed etichette degli EP in arrivo.

Tutti gli aggiornamenti sulla musica italiana nella settimana 20 sono qui.

Ecco cosa conta davvero nella musica italiana settimana 20.

Notizie in evidenza dalla musica italiana settimana 20

Calendario – aggiornato il 12/05/2025 h 9:00

Clicca su CONTINUA.